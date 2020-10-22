零件便宜又好用 特斯拉百分百陸製不是夢

美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)近年將業務重心轉向大陸，不僅在上海設超級工廠，未來更將大陸作為電動車出口中心。因此，執行長穆斯克(Elon Musk)受訪表示，明年量產目標在84萬至100萬輛，亦即現有兩家工廠最大產能左右，而能否達成目標，取決於Model Y和上海超級工廠產量增加，而在此一趨勢及大陸全力支持下，特斯拉「百分之百大陸製造」將不無可能，而且越來越真實。

根據日媒報導，近期北京在國際汽車展覽會上傳言，特斯拉Model 3不僅採用大陸電池，連馬達也是來自大陸製造，如蘇州匯川聯合動力公司，即是其中一個被看成能向特斯拉供應馬達的大陸公司。而特斯拉也已採用寧德時代（CATL）生產的電池，寧德時代一直是美國電動車廠供應電池商。

報導並引述一份大陸的研究報告指出，浙江三花智能控股公司為電動車製造熱管理部件，已將特斯拉、福斯及通用汽車列入其客戶名單，另外，廈門宏發電聲公司負責為電動車製造電子零件，也已與特斯拉、福斯及戴姆勒有業務往來。

報導分析，美歐大型車廠向大陸零件供應商買貨的趨勢正在增加，而價格低廉並非大陸供應商具有如此吸引力的唯一原因，因為在全球市場激烈競爭的前提下，大陸汽車供應商也不斷加強自身的技術。有消息人士便指出，特斯拉選擇寧德時代作為電池供應商的理由，不僅是因其價格低廉，同時也因為看中寧德時代「無鈷電池」具有的先進技術。

最後，報導還提及，隨著大陸汽車零部件產業蓬勃發展，大陸國家主席習近平正推動大陸供應鏈發展，取代過去與全球大型車廠競爭的目標。大陸汽車產業相關集團將會議名稱改為「供應鏈會議」，也剛好反應大陸政府當前的策略。（中時新聞網 葉明芳）

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