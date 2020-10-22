美元崩潰快了？專家洩暴殺35％時機

美元指數22日在92.8附近震盪，市場持續關注美國紓困方案是否過關。CNBC報導，渣打銀行全球研究部主管羅伯森（Eric Robertsen）周三表示，美國雙財政赤字惡化、貿易收支為15年來最糟，民主黨總統候選人拜登若當選，未來幾年美元貶值走勢將更明顯；另有專家預估，美元在明（2021）年底前將大幅貶值35%。

Robertsen指出，過去10年，美國資產表現出色成為美元升值的主要驅動力，同期標準普爾500指數較MSCI新興市場股票指數高出100個百分點，一旦趨勢逆轉，不論因為全球貿易或是美國國內經濟議題出現變化，加上美國相較其他G10成員國不再具有更高利率優勢，美元可能邁向多年貶值走勢。

目前距離美國大選剩不到兩周，他認為，拜登若當選，美元貶值趨勢將更加明顯；如果川普總統贏得連任，短期內情況會略為混亂一些。

周二，知名經濟學家羅奇（Stephen Roach）表示，未來一年，美元大幅走貶的條件已經成熟，他預估到2021年底前，美元匯價將暴貶35%。

路透周一報導，Fukoku Mutual Life Insurance投資規畫部總經理Yusuke Onodera表示，不論誰入主白宮，美國財政赤字可能持續飆升，美元將在下個月大選過後走貶。（中時新聞網 吳美觀）

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