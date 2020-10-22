i12周五開賣 南韓5G用戶年底可望破千萬

蘋果公司推出的新款iPhone 12系列手機可望在今年底，帶動韓國的5G用戶數突破1000萬大關。

蘋果推出的第一款5G手機周五將在韓國開放預購，可望成為該國電信業的一大福音。韓國雖然早在去年4月就啟用5G網路，但用戶成長速度令人大失所望。

韓國三大電信公司SK Telecom、KT Corp與LG Uplus最初發出豪語，稱到今年底5G用戶將佔其行動服務用戶數的3成，但在新冠肺炎疫情造成經濟衰退的情況下，已不得不調降目標。

此外，儘管三星電子和樂金電子推出了多款中高階5G手機，但網路品質亦成為5G普及化的障礙。根據官方數據，截至8月韓國的5G用戶達870萬個，僅占該國總計7000萬個行動用戶的12%。

基於蘋果在本地智慧手機市場受到歡迎的程度，分析師預估新iPhone將加速用戶轉向5G通訊。Hanwha投資與證券公司分析師表示，5G用戶數自下半年開始增長，隨著新iPhone在第四季發布，這個趨勢可望進一步加速，預期到今年底5G用戶數將達到1150萬。

根據調研公司Counterpoint Research提供的數據，今年第二季，蘋果以19%的市占率，在南韓智慧手機市場上排名第二。韓亞金融投資公司分析師上個月出具報告指出，新iPhone可能在11月與12月，帶動南韓電信市場每月淨增加100萬個5G用戶。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇）

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