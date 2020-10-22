川普為何怕TikTok？好萊塢都做不贏

前迪士尼影業集團主席卡曾柏格(Jeffrey Katzenberg)所創辦短片串流公司Quibi宣布結束營業，他與執行長魏曼(Meg Whitman)在公開信中表示，失敗不是因為缺乏嘗試，已經考慮與用盡所有可能選擇。這再次顯示在美國累計已近1.7億次下載的TikTok(抖音海外版)模式與演算法強大之處，擁有大量預算與明星加盟、具好萊塢背景的對手也做不贏，難怪被政府盯上。

Quibi共只營業6個月，卡曾柏格在公開信中表示，員工會獲得資遣，部分內容版權會出售給其他媒體或科技公司。他們認為，商業企畫想法不夠強大，或是疫情讓這項服務顯得不合時宜，是失敗主因。

卡曾柏格除是前迪士尼影業集團主席，也是另家電影公司夢工廠聯合創辦人之一，但砸大錢與利用明星光環的傳統好萊塢模式，顯然在串流市場並無效果。市場認為Quibi可定位成短片界的Netflix，但自4月推出以來，收看人數低於預期、試用客戶轉化率太低一直是硬傷，根據市場調查機構７月數據，Quibi免費試用期過後只能留住8%用戶繼續使用。

Quibi定位鎖定智慧型手機，希望能占據用戶通勤、等人等零碎時間，口號是「觀賞專為手機設計、有電影質感的節目」，不過短片時間設定5至10分鐘，而且試用期過後月費是4.99美元。

相較之下，Tiktok免付費，短片時間長度雖然允許更長，但多半是15秒到1分鐘左右，無差別面向所有用戶，不乏明星用戶開通帳號，但基本仍訴求人人都可創作，並且透過演算法打造專屬、高互動性推薦影片，這些都與Quibi較長片長、收費制、雖有質感但是傳統餵食模式大相逕庭。

除了顯示光強調質感也無法撼動TikTok模式外，Quibi也未能展現與Youtube等免付費串流影音網站競爭力，就算是比質感，相較Netflix、蘋果、迪士尼等同業，也未見上風。

分析家指出，Ｙ世代或所謂千禧世代(Millennials，1980、90年代出生)和21世紀才出生的Z世代在影片長度上顯然更偏好TikTok的長度，而且TikTok已經顯示，在如今這時代，網路紅人吸引力不比明星小，例如本月初，1名印尼少女睡夢中不小心上傳打噴嚏的10秒影片到TikTok，1周內就累積千萬點閱。

美國總統川普(Donald Trump)8月以行政命令要求TikTok在9月20日全面下架、11月12日停止營運，但9月生效禁令已因證據不足，被華盛頓特區法院發出禁制令不准執行，儘管11月停止營運禁令並沒有得到法院禁制令阻擋，但業界與金融分析師們認為要如期執行也會相當有難度。法院阻止讓TikTok下架理由是，政府所提交中國造成美國安全威脅證據雖然充分，但TikTok除了母公司是陸企字節跳動外，沒有任何證據顯示會造成美國安全威脅。

（中時新聞網 王毓健）