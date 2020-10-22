負債遠不只4億？外媒曝光川普最大債務

《紐約時報》日前踢爆，川普背負約4億美元債務，不過富比世（Forbes）雜誌網站16日揭露川普的貸款資料，顯示川普至少負債10億美元（約新台幣287億元），其中最大一筆債務是位在曼哈頓第六大道上的1290號大廈，光是這筆債務就高達2.85億美元（約新台幣82億元）。

《紐約時報》（New York Times）日前發布調查報導，指出川普至少負債4億美元（約新台幣115億元），在15日於邁阿密舉行的市民大會上，川普本人似乎也坦承有這筆債務，霸氣回應只是「小菜一碟」。

不過「富比世」網站16日根據川普每年繳給聯邦政府的「財務資訊揭露報告」（financial disclosure report）指出，川普的負債遠不只4億，甚至至少有10億美元，而且貸款款項分布至少14筆資產，包含飯店、大樓、私人豪宅、高爾夫球場等。

不過「富比世」也打破許多有關川普財務狀況的謠言，指出川普確實有非常龐大的資產，總價值高達36.6億美元，扣掉債務後，淨資產約25億美元（約新台幣719億元），強調川普並沒有破產。

此外，全球並不是只剩德意志銀行（Deutsche Bank）願意借錢給川普，事實上川普的債主還有其他6間機構，其中2間甚至是在川普上任後開始、重新借錢給他。

儘管「富比世」揭露了川普的14筆負債，不過他的債務狀況仍未全面明朗，其中至少3筆資產的債權人身分不明，當中也包含位在曼哈頓第六大道上的1290號大廈（1290 Avenue of the Americas），報導說這筆債務並未登記在「財務資訊揭露報告」，不過川普個人握有這棟大樓的30%股份，他一共負債2.85億美元，看起來似乎是川普個人資產中最大的一筆債務。

「富比世」指出，針對第六大道1290號大廈，川普和商業夥伴福納多不動產信託公司（Vornado Realty Trust）於2012年向德意志銀行、瑞銀（UBS）、高盛集團（Goldman Sachs）及中國國營的中國銀行（Bank of China）共貸款9.5億美元，目前尚不清楚誰持有債權，中國銀行先前表示已經出售債權。

除了第六大道1290號大廈，「富比世」也羅列了以下各項川普的主要負債：

華盛頓特區川普國際飯店（Trump International Hotel Washington, D.C.）：川普為這間飯店的重建向德意志銀行抵押貸款1.7億美元，儘管川普可能已經償還了部分債務，不過「富比世」指出，飯店的業務營利可能仍不足以應付支出。

位在舊金山市中心的加利福尼亞街555號摩天大樓（555 California Street）：川普約欠債1.62億美元，債權人不詳，利率為5.1%，到期日為2021年9月。

曼哈頓市中心的華爾街40號大樓（40 Wall Street）：川普仍負債1.38億美元，債權人為階梯資產公司（Ladder Capital），到期日為2025年7月。

此外也包含先前曾舉辦G7峰會的川普國家多羅高爾夫度假村（Trump National Doral Miami）、川普大樓（Trump Tower）、川普廣場（Trump Plaza）等十處球場、大廈、飯店等建物債務。

針對報導，川普集團（Trump Organization）並未回應。

文章來源：Donald Trump Has At Least $1 Billion In Debt, More Than Twice The Amount He Suggested

（中時新聞網 吳映璠）