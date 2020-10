負債遠不只4億？外媒曝光川普最大債務

《紐約時報》日前踢爆,川普背負約4億美元債務,不過富比世(Forbes)雜誌網站16日揭露川普的貸款資料,顯示川普至少負債10億美元(約新台幣287億元),其中最大一筆債務是位在曼哈頓第六大道上的1290號大廈,光是這筆債務就高達2.85億美元(約新台幣82億元)。

《紐約時報》(New York Times)日前發布調查報導,指出川普至少負債4億美元(約新台幣115億元),在15日於邁阿密舉行的市民大會上,川普本人似乎也坦承有這筆債務,霸氣回應只是「小菜一碟」。

不過「富比世」網站16日根據川普每年繳給聯邦政府的「財務資訊揭露報告」(financial disclosure report)指出,川普的負債遠不只4億,甚至至少有10億美元,而且貸款款項分布至少14筆資產,包含飯店、大樓、私人豪宅、高爾夫球場等。

不過「富比世」也打破許多有關川普財務狀況的謠言,指出川普確實有非常龐大的資產,總價值高達36.6億美元,扣掉債務後,淨資產約25億美元(約新台幣719億元),強調川普並沒有破產。

此外,全球並不是只剩德意志銀行(Deutsche Bank)願意借錢給川普,事實上川普的債主還有其他6間機構,其中2間甚至是在川普上任後開始、重新借錢給他。

儘管「富比世」揭露了川普的14筆負債,不過他的債務狀況仍未全面明朗,其中至少3筆資產的債權人身分不明,當中也包含位在曼哈頓第六大道上的1290號大廈(1290 Avenue of the Americas),報導說這筆債務並未登記在「財務資訊揭露報告」,不過川普個人握有這棟大樓的30%股份,他一共負債2.85億美元,看起來似乎是川普個人資產中最大的一筆債務。

「富比世」指出,針對第六大道1290號大廈,川普和商業夥伴福納多不動產信託公司(Vornado Realty Trust)於2012年向德意志銀行、瑞銀(UBS)、高盛集團(Goldman Sachs)及中國國營的中國銀行(Bank of China)共貸款9.5億美元,目前尚不清楚誰持有債權,中國銀行先前表示已經出售債權。

除了第六大道1290號大廈,「富比世」也羅列了以下各項川普的主要負債:

華盛頓特區川普國際飯店(Trump International Hotel Washington, D.C.):川普為這間飯店的重建向德意志銀行抵押貸款1.7億美元,儘管川普可能已經償還了部分債務,不過「富比世」指出,飯店的業務營利可能仍不足以應付支出。

位在舊金山市中心的加利福尼亞街555號摩天大樓(555 California Street):川普約欠債1.62億美元,債權人不詳,利率為5.1%,到期日為2021年9月。

曼哈頓市中心的華爾街40號大樓(40 Wall Street):川普仍負債1.38億美元,債權人為階梯資產公司(Ladder Capital),到期日為2025年7月。

此外也包含先前曾舉辦G7峰會的川普國家多羅高爾夫度假村(Trump National Doral Miami)、川普大樓(Trump Tower)、川普廣場(Trump Plaza)等十處球場、大廈、飯店等建物債務。

針對報導,川普集團(Trump Organization)並未回應。

文章來源:Donald Trump Has At Least $1 Billion In Debt, More Than Twice The Amount He Suggested

(中時新聞網 吳映璠)