10/22原物料期貨市場掃描

周三原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-避險需求增 激勵紐約期金漲至近1個月高點

因美元持續走軟，加上美國大選在即，提高黃金避險需求，且美國白宮幕僚長梅道斯(Mark Meadows)表示，新的紓困方案已取得良好進展，有望於本周達成階段性的協議，因此令市場認為大選前通過財政紓困法案的機會增加，進一步吸引買盤進場，而激勵期金價格連續三日走揚，並漲至近1個月高點。

周三(10/21)報價，12月黃金漲14.1美元，報每盎司1929.5美元，12月白銀漲0.26美元，報每盎司25.24美元，1月白金漲16.6美元，報每盎司893.9美元，12月鈀金漲9.8美元，報每盎司2427.5美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-空頭回補 激勵LME期銅漲1.3％

受助於市場對美國經濟刺激計劃的希望，屆時可望拉抬金屬需求增加，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵基本金屬期貨多數走升，其中期銅漲1.3%，並升至2年4個月高點。

分析師表示，智利礦商面臨罷工的威脅，引發市場擔憂銅礦供給下降，進而推升期銅走強，且美元於低點徘徊，亦進一步支撐銅價走勢。

周三(10/21)報價，期銅上漲92.5美元，報每公噸6991.5美元；期錫上漲75美元，報每公噸18745美元；期鎳下跌137美元，報每公噸15886美元；期鋅上漲39美元，報每公噸2568.5美元；期鋁上漲9美元，報每公噸1843.5美元；期鉛上漲45美元，報每公噸1810.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-需求不振 美油期貨回跌4％

儘管美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至10月16日當周，美國原油庫存減少100萬桶，但降幅略低於市場預期之減少137萬桶。分析師認為，該數據僅反映颶風侵襲後的影響。很難判斷更廣泛的供應或需求問題。

然而隨著全球新冠疫情確診累計超過4000萬例，其中美國達853萬例，佔全球確診病例的近四分之一，投資人擔心將造成能源需求阻礙，終場引發賣壓出籠；其中美國原油跌幅4%，倫敦原油跌幅3.3%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌1.67美元，報每桶40.03美元；11月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.14美元；11月RBOB汽油跌0.05美元，報每加侖1.14美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌1.43美元，報每桶41.73美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-美元續疲 紐約期棉漲至一年半新高

市場因美元續疲，並跌近兩個月低點，令棉花價格對於其它貨幣持有者有利，以及天然纖維的需求增加，帶動買盤持續回補；另外，美國農業部10月小幅調降棉花產量預估至1,750萬包，同步提振期棉走強；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨漲0.03%，收盤每磅71.04美分；而3月棉花期貨漲0.04%，報每磅71.73美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸14445元人民幣，較前一日減少95元人民幣；庫存方面，截至10月20日，ICE登記庫存31818包，與前一日增加2354。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-需求低迷 BDI指數連3跌

受巴拿馬型船運價持續疲弱，抵銷了海岬型船運價微漲所帶來的收益，導致波羅的海乾散貨BDI指數於本周出現連3跌的態勢；此外，分析師預期未來礦商供應量將有所增加，除了恐令國際鐵礦石價承壓，亦可能進一步影響海運市場行情。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌4點，收1346點，跌幅0.3%；海岬型運費指數(BCI)上漲4點，收2068點，漲幅0.2%；其平均日租金為每艘17151美元，增加30美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌16點，收作1257點，跌幅1.3%，其平均日租金為每艘11309美元，減少150美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌1點，收作972點，跌幅0.1%。

（商品行情網 王聖為 ）