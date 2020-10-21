美股︱紓困方案續協商 三大指數震盪收黑

由於投資人觀望新一輪紓困方案談判，周三（21日）美股三大指數震盪收黑。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）於周三再次進行談判，裴洛西的發言人漢米爾（Drew Hammill）在推特上指出，雙方進行了48分鐘的談話，「談判已更加靠近起草法案的那一步，雙方在特定議題上的歧異已逐漸在縮短，但仍需繼續努力，以確保校園對學童而言是安全學習的地方」，漢米爾指出，兩人周四會再次進行談判。

在和穆努欽進行對話前，裴洛西向MSNBC透露，她對於取得共識抱有樂觀態度，但她也暗示，民主黨和共和黨恐怕會在美國總統大選後才達成共識。參議院周三針對一項規模5,000億美元的新冠紓困方案進行表決，但該法案被民主黨人擋下。

雖然裴洛西和穆努欽密集地針對新冠紓困方案進行協商，試圖要在大選前取得結果，但即便兩人取得共識，該法案也可能在參議院遭遇阻力。據NBC新聞報導，參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）周二在私人午餐聚會上向他的核心小組表示，由於擔心在選舉前造成共和黨內部分裂，因此他正在敦促政府不要同意新一輪紓困方案。