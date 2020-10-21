紓困案吵翻！末日博士爆美經濟衰退第二隻腳

美國國會針對新一輪經濟刺激法案仍在持續，曾準測預測2008年金融危機、被稱為「末日博士」紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini）警告，如果紓困案未能及時過關，美國經濟將再度陷入經濟衰退、甚至是W型的經濟走勢。

魯比尼早在今年早些時間就提醒，美國經濟原本在將今年上半年崩跌後迅速恢復，創造V型反彈，但隨著紓困案提供的資金在今年7月底到期後，美國國會卻在審查新紓困案卡關，讓經濟可能變成U型反彈，，甚至是W型反彈。

據Business Insider 報導，魯比尼表示，期待 V 型反彈的美國民眾將會失望，目前經濟成長趨勢，將在今年夏季強力反彈，變得「極度貧血」（extremely anemic）。

儘管消費者開支、企業營運持續上升，但是增速已經放緩。美國聯準會（Fed）投入所有工具，支持政策，如今換到美國財政部扛起經濟復甦的重任。魯比尼表示，市場需要新困案，且規模一定要大，紓困案是否過關、何時過關非常不確定，這也是拖累美國經濟復甦的主因之一。

眾議院民主黨議長裴洛西推出的2.2 兆美元規模，，美國財政部長梅努欽支持 1.8 兆美元的紓困法案，然而，眾議院共和黨議員卻希望規模降至5 億美元。魯比尼指出，這些問題不會影響市場對於新紓困案通關的希望，美國經濟復速腳步目前低於預期，許多美國人沒有工作、沒有收入，若沒有補助協助這些美國民眾重返勞動市場之前的消費支出，美國經濟會再次轉弱。

（中時新聞網 呂承哲）

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