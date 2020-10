美防疫群龍無首？新冠最黑暗時刻將降臨

美國頂尖傳染病專家歐斯特荷姆(Michael Osterholm)18日警告,接下來6至12周將會是新冠肺炎疫情「最黑暗的時刻」,屆時美國每日新增確診人數恐攀升至7.5萬例,他更表示目前美國對抗疫情最大的問題在於「訊息傳遞」,坦言政府內部缺乏明確的「主導」聲音。

綜合美國「財經內幕」(Business Insider)、美國有線電視新聞網(CNN)報導,美國16日單日確診人數突破7萬人,是7月疫情高峰以來最高,不過明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染病研究與政策中心(CIDRAP)主任歐斯特荷姆18日接受美國國家廣播公司(NBC)訪談節目「會晤新聞界」(Meet the Press)節目專訪時表示,即便美國已經有治療新冠的療法,但是接下來6至12周才會是「整個大流行病的最黑暗時刻」,他預估從現在起到年底假期期間,美國單日確診數可能高達6.7萬至7.5萬例。

針對疫苗研發,歐斯特荷姆坦言,就算已經有些進展,但是到明年初甚至是第3季,疫苗都不會以任何有意義的形式問世,就算有疫苗,半數美國人都會因為質疑安全性而不去接種。

他說美國現在最主要的問題是「訊息傳遞」(messaging),「人們不知道要相信什麼」,這是美國要往前的最大挑戰之一。

歐斯特荷姆說,造成美國訊息傳遞問題的原因在於近期美國對抗新冠疫情缺乏「主導」聲音,他甚至不確定聯邦政府內部是否有主導人物,內部有太多不同的意見,「我們沒有一個統一的聲音。」

美媒先前報導,新冠疫苗之爭已經讓疫苗的研發速度創下紀錄,導致民眾對於疫苗的安全性提出質疑。

CNN報導,過去一周,全美有27州每日新增病例數都增加10%以上,佛羅里達州已經連續6天每天增加2,000人以上確診,42個州的新冠住院人數上升5%。

根據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)全球疫情統計,截至今(20)日下午2時,美國已經有超過821萬人感染新冠肺炎,超過22萬人病歿。

(中時新聞網 吳映璠)