更兇悍了！挪威發現新冠病毒新變種

挪威衛生機構19日證實，在中部城市特隆赫姆發現一種新冠病毒的新變種，其傳播能力更強。

特隆赫姆市資深醫師羅斯塔德表示，他們在這座城市的7個地方發現變異的病毒，16日把病毒樣本送至挪威公共健康研究所，初步分析結果顯示，這是一種新變種，從來沒有在挪威出現過，翻查國際數據庫，也沒有發現其蹤跡。

科學網站Pledge Times報導，羅斯塔德認為，雖然不知道這種病毒變種的屬性，但是在特隆赫姆會更容易感染病毒，即使不在密閉空間近距離接觸，也有可能被感染。挪威衛生機構認定，這種變異新冠病毒的傳播速度更快。

目前，歐洲多國正遭受第二波疫情肆虐，歐洲最近7天內死亡病例超過8000例。在歐洲疫情正處於惡化之際，新冠病毒新變種也再次為全防疫增添不確定性。

在同樣疫情嚴峻的美國，上月來自休斯頓的一份研究報告稱，多間醫學權威機構對50

00多個新冠病毒基因序列樣本的研究顯示，病毒正不斷累積變異，傳染力可能越來越強。參與研究的學者表示，新冠病毒的每一次變異都是隨機發生的，細胞複製基因組時偶然會出

錯，在美國的疫情持續擴散下，意味每一個新個案都有可能產生更多的變異。

日前，權威醫學核心期刊《刺胳針》發表案例研究論文，確認了病毒變異確實會導致二次感染。該論文指出，感染過新冠病毒的患者，可能無法確保在所有情況下都對病毒具有完全抵抗力。因此，無論是否曾確診，都應採取相同的預防措施避免感染。

（中時 諶悠文）

川普大爆發 痛批老不死佛奇是災難 指民眾聽膩新冠疫情

滿腹挫折，有時甚至口不擇言的美國總統川普19日在和競選團隊幕僚通電話時說，民眾聽膩了已導致超過21.5萬美國人死亡的致命新冠大流行，並痛批「老不死」佛奇是「災難」。

據CNN新聞網19日報導，川普痛罵79歲的白宮首席防疫專家佛奇和其他衛生官員是「白癡」，並說美國準備好要從這衛生災難脫身，繼續向前邁進。然而，美國新冠疫情不但沒有緩解，反而又衝高，醫療專家甚至警告，最壞的可能還沒來。

此外，川普毫無根據地指控，要是由佛奇來負責，美國因新冠肺炎死亡的人數可能會超過50萬人。「大家厭倦了新冠肺炎，我要舉行空前盛大的造勢活動，但卻碰上新冠肺炎，」川普從拉斯維加斯川普飯店打電話給競選幕僚時說，「隨便大家怎麼說，只要別來煩我們就好。他們厭倦了，大家聽膩了佛奇，還有那群白癡的話。」

「佛奇是個好人，」川普接著說，「他已經在這兒500年了！」不過，川普的顧問稍後質疑，距離大選只剩兩個星期，攻擊佛奇似乎「不聰明」，因為這把焦點放在新冠肺炎大流行上，而那正是競選活動幕僚最想避免的話題。

自從1984年以來，佛奇就擔任美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）主任，並身為白宮新冠病毒專案小組（White House Coronavirus Task Force）首席專家。

諷刺的是，就在川普對著電話痛罵佛奇時，這位防疫專家正透過網路，接受美國國家醫學院（National Academy of Medicine, NAM）首度頒發的模範領導總統獎（Presidential Citation for Exemplary Leadership）。而他在接受表揚時說，「我們眼前有許多挑戰，而我忍不住想，我們所經歷的，真的是社會某些階層出現反科學不安現象的時期。」

儘管川普公開批評佛奇，但競選團隊卻大打廣告，暗示佛奇支持川普因應新冠肺炎疫情的方式。不過，佛奇已駁斥相關競選廣告，說自己的話被斷章取義，並要求競選團隊撤下廣告。由於川普處置新冠肺炎疫情不當，目前在民調中，一路落後民主黨對手拜登。

文章來源：Trump trashes Fauci and makes baseless coronavirus claims in campaign call

（中時新聞網 楊幼蘭）

曾說新冠肺炎是騙局 烏克蘭猛男中鏢死前發文懺悔

烏克蘭一名外型俊俏、身材壯碩的猛男網紅斯圖如克（Dmitriy Stuzhuk），之前認為新冠肺炎（COVID-19）只是一場騙局，還跟廣大粉絲說新冠病毒根本不存在。結果鐵齒的他在土耳其旅遊期間「中鏢」，確診後10天就過世，而他死前於IG發文說明自己的情況，也向所有粉絲警告新冠肺炎的嚴重性。

33歲的斯圖如克在IG有高達113萬人追蹤，是一名健身KOL（關鍵意見領袖，Key Opinion Leader）。綜合外媒報導，曾說新冠肺炎疫情是一場騙局的斯圖如克，近日前往土耳其旅行，期間發生脖子腫大、呼吸困難、咳嗽等症狀，他回到烏克蘭後進行病毒篩檢，確診新冠肺炎。

斯圖如克15日在IG曬出他戴著呼吸器的照片，並發文說明自己染疫過程以及治療情況。他「懺悔」地表示，他曾經以為新冠肺炎並不存在，但新冠肺炎實際上相當嚴重，他必須要用自身的病情來警告所有人。

斯圖如克雖然於8天後出院，卻因為心臟併發症再度住院，隨即陷入嚴重的昏迷狀態，17日前妻在IG上證實了他的死訊。斯圖如克病逝後，身後留下他與前妻生的3個孩子，最小的只有9個月大。

（中時新聞網 張達智）