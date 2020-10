更兇悍了!挪威發現新冠病毒新變種

挪威衛生機構19日證實,在中部城市特隆赫姆發現一種新冠病毒的新變種,其傳播能力更強。

特隆赫姆市資深醫師羅斯塔德表示,他們在這座城市的7個地方發現變異的病毒,16日把病毒樣本送至挪威公共健康研究所,初步分析結果顯示,這是一種新變種,從來沒有在挪威出現過,翻查國際數據庫,也沒有發現其蹤跡。

科學網站Pledge Times報導,羅斯塔德認為,雖然不知道這種病毒變種的屬性,但是在特隆赫姆會更容易感染病毒,即使不在密閉空間近距離接觸,也有可能被感染。挪威衛生機構認定,這種變異新冠病毒的傳播速度更快。

目前,歐洲多國正遭受第二波疫情肆虐,歐洲最近7天內死亡病例超過8000例。在歐洲疫情正處於惡化之際,新冠病毒新變種也再次為全防疫增添不確定性。

在同樣疫情嚴峻的美國,上月來自休斯頓的一份研究報告稱,多間醫學權威機構對50

00多個新冠病毒基因序列樣本的研究顯示,病毒正不斷累積變異,傳染力可能越來越強。參與研究的學者表示,新冠病毒的每一次變異都是隨機發生的,細胞複製基因組時偶然會出

錯,在美國的疫情持續擴散下,意味每一個新個案都有可能產生更多的變異。

日前,權威醫學核心期刊《刺胳針》發表案例研究論文,確認了病毒變異確實會導致二次感染。該論文指出,感染過新冠病毒的患者,可能無法確保在所有情況下都對病毒具有完全抵抗力。因此,無論是否曾確診,都應採取相同的預防措施避免感染。

川普大爆發 痛批老不死佛奇是災難 指民眾聽膩新冠疫情

滿腹挫折,有時甚至口不擇言的美國總統川普19日在和競選團隊幕僚通電話時說,民眾聽膩了已導致超過21.5萬美國人死亡的致命新冠大流行,並痛批「老不死」佛奇是「災難」。

據CNN新聞網19日報導,川普痛罵79歲的白宮首席防疫專家佛奇和其他衛生官員是「白癡」,並說美國準備好要從這衛生災難脫身,繼續向前邁進。然而,美國新冠疫情不但沒有緩解,反而又衝高,醫療專家甚至警告,最壞的可能還沒來。

此外,川普毫無根據地指控,要是由佛奇來負責,美國因新冠肺炎死亡的人數可能會超過50萬人。「大家厭倦了新冠肺炎,我要舉行空前盛大的造勢活動,但卻碰上新冠肺炎,」川普從拉斯維加斯川普飯店打電話給競選幕僚時說,「隨便大家怎麼說,只要別來煩我們就好。他們厭倦了,大家聽膩了佛奇,還有那群白癡的話。」

「佛奇是個好人,」川普接著說,「他已經在這兒500年了!」不過,川普的顧問稍後質疑,距離大選只剩兩個星期,攻擊佛奇似乎「不聰明」,因為這把焦點放在新冠肺炎大流行上,而那正是競選活動幕僚最想避免的話題。

自從1984年以來,佛奇就擔任美國國家過敏與傳染病研究所(NIAID)主任,並身為白宮新冠病毒專案小組(White House Coronavirus Task Force)首席專家。

諷刺的是,就在川普對著電話痛罵佛奇時,這位防疫專家正透過網路,接受美國國家醫學院(National Academy of Medicine, NAM)首度頒發的模範領導總統獎(Presidential Citation for Exemplary Leadership)。而他在接受表揚時說,「我們眼前有許多挑戰,而我忍不住想,我們所經歷的,真的是社會某些階層出現反科學不安現象的時期。」

儘管川普公開批評佛奇,但競選團隊卻大打廣告,暗示佛奇支持川普因應新冠肺炎疫情的方式。不過,佛奇已駁斥相關競選廣告,說自己的話被斷章取義,並要求競選團隊撤下廣告。由於川普處置新冠肺炎疫情不當,目前在民調中,一路落後民主黨對手拜登。

曾說新冠肺炎是騙局 烏克蘭猛男中鏢死前發文懺悔

烏克蘭一名外型俊俏、身材壯碩的猛男網紅斯圖如克(Dmitriy Stuzhuk),之前認為新冠肺炎(COVID-19)只是一場騙局,還跟廣大粉絲說新冠病毒根本不存在。結果鐵齒的他在土耳其旅遊期間「中鏢」,確診後10天就過世,而他死前於IG發文說明自己的情況,也向所有粉絲警告新冠肺炎的嚴重性。

33歲的斯圖如克在IG有高達113萬人追蹤,是一名健身KOL(關鍵意見領袖,Key Opinion Leader)。綜合外媒報導,曾說新冠肺炎疫情是一場騙局的斯圖如克,近日前往土耳其旅行,期間發生脖子腫大、呼吸困難、咳嗽等症狀,他回到烏克蘭後進行病毒篩檢,確診新冠肺炎。

斯圖如克15日在IG曬出他戴著呼吸器的照片,並發文說明自己染疫過程以及治療情況。他「懺悔」地表示,他曾經以為新冠肺炎並不存在,但新冠肺炎實際上相當嚴重,他必須要用自身的病情來警告所有人。

斯圖如克雖然於8天後出院,卻因為心臟併發症再度住院,隨即陷入嚴重的昏迷狀態,17日前妻在IG上證實了他的死訊。斯圖如克病逝後,身後留下他與前妻生的3個孩子,最小的只有9個月大。

