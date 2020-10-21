全球首例 英國要讓民眾刻意染新冠

為了加速新冠疫苗研發，英國政府即將於明（2021）年初展開「人類挑戰」計畫，讓90名健康成人故意感染新冠病毒。如果計畫獲得批准，英國將成為全球第一個刻意讓民眾接觸新冠病毒以進行疫苗試驗的國家。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日星報》（Daily Star）報導，英國政府將斥資3,360萬英鎊（約新台幣12.47億元）推動一項「人類挑戰」疫苗測試，英國國家醫療保健服務（NHS）、學術領域、私人單位的專家將和英國政府攜手合作進行這項突破性研究，如獲得主管機關及倫理委員會許可，「人類挑戰」計畫將於明年1月展開，最快明年5月就會有成果。

這項計畫將招募90名18至30歲的健康成人，志願者將接受施打仍在實驗階段的新冠疫苗，之後再讓他們透過鼻子接觸經過控制的新冠病毒數量，他們必須待在特定設施中直到不具傳染性為止，身體狀況也將受到為期一年的全天候嚴密監控，確保實驗沒有任何副作用。

研究人員將透過這次實驗了解多少數量的病毒就能造成感染，以及疫苗能否讓受試者免於感染病毒。

人類挑戰計畫和一般疫苗試驗的不同在於不必等待受試者自然接觸到病毒，而是能用較快速的方法測試疫苗的有效性。

報導指出，因為志願者的年紀較輕而且身體健康，他們在實驗中面臨的風險也較低。

領導這項試驗的英國倫敦帝國學院（Imperial College London）研究人員Chris Chiu表示，他的團隊已經安全地進行其他呼吸道病毒人類挑戰計畫超過10年，強調沒有任何一項計畫是完全無風險的，保證會將實驗風險降至最低。

文章來源：UK plan to be first to run human challenge Covid trials

文章來源：UK will be first country to deliberately give people Covid in ‘human challenge’ trial

（中時新聞網 吳映璠）

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