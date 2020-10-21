才諷拜登是北京傀儡 川普在陸秘密帳戶曝光了

美國總統川普一向批評民主黨對手拜登對陸態度軟弱，更緊咬他的兒子韓特和大陸的貿易往來，不過《紐約時報》（New York Times）昨（20）日披露，川普多年來持續在大陸尋求投資機會，甚至在當地還留有一個未公開的秘密帳戶，這個帳戶以公司的名義開設，並且在3年內繳稅給北京約19萬美元（約新台幣545萬元）。

綜合《紐約時報》、美國有線電視新聞網（CNN）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，《紐約時報》分析川普的稅務資料，發現川普在大陸仍留有某間銀行的帳戶，由於帳戶是以川普國際飯店管理有限公司（Trump International Hotels Management L.L.C.）的名義開設，因此並未列在川普的公開財務資訊揭露（public financial disclosure）報告上。

報導指出，稅務資料顯示，川普公司於2013至2015年的3年期間內，為了尋求在大陸取得許可交易，繳交稅金高達188,561美元（約新台幣540萬元）。

稅務資料並未揭露海外帳務究竟轉進了多少資金，美國國家稅務局（Internal Revenue Service）要求申報者必須主動揭露部分海外收入，不過川普國際飯店管理有限公司只向美政府申報從大陸獲得幾千美元的收入。

除此之外，稅務資料也顯示，多年來川普持續尋求在大陸展開投資計畫，他為此至少在大陸挹注19.2萬美元（約新台幣550萬元）成立5間公司，自2010年起，他的公司申報至少支出9.74萬美元。

除了中國，川普在英國及愛爾蘭也分別設有海外帳戶，在英國及愛爾蘭的帳戶也都是由他的公司持有，負責運作在當地的高爾夫球俱樂部，不過這兩地的公司每年向美政府申報數百萬美元的收益。

針對報導，川普集團（Trump Organization）律師賈登（Alan Garten）回應證實確實有中國帳戶，不過拒絕透露是在哪一家銀行開設，僅表示是在一間在美國也有辦公室的中國銀行開設帳戶，目的是要支付當地稅金，他強調，公司是在大陸設立辦公室後才在當地銀行開設帳戶，目的是要「探索亞洲飯店業務的潛力」，他也特別說明，公司至今在中國沒有完成任何一筆交易或經濟活動，自2015年起，當地的辦公室也處於閒置狀態。

川普一直以來都強力抨擊拜登對北京軟弱，他的競選團隊甚至譏諷拜登是中國的「傀儡」，最近更緊咬他的小兒子韓特（Hunter Biden）和大陸的業務往來，不過《紐時》指出，比起川普自己在大陸的投資軌跡，拜登自己揭露的稅務資料及財務資料則顯示，他和大陸完全沒有任何商業往來，也沒有任何來自大陸的收入。

文章來源：Trump Records Shed New Light on Chinese Business Pursuits

文章來源：New York Times: Tax records show Trump maintains Chinese bank account

文章來源：BEIJING LINK Trump has dormant bank account in CHINA ‘that paid $190k in taxes to the communist country over three years’

（中時新聞網 吳映璠）

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