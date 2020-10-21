全球百大科技品牌 台僅1家 2陸企擠前10

英國品牌評估機構Brand Finance近日公布「2020全球最有價值100大科技品牌」，台積電是名單中唯一入榜的台灣廠商，排名第41位，三星則拿下第6；亞馬遜連莊、連2年穩居首位，Google、蘋果分居2、3名，而被美國總統川普封殺的陸企華為、微信也擠進前10。

Brand Finace指出，受到新冠疫情影響，2020年科技行業喜憂參半，電子商務品牌可能會蓬勃發展，疫情對媒體和遊戲行業的衝擊也有限。100個上榜品牌的總價值為18172億美元，其中美國品牌佔總價值63.2%；大陸科技品牌共有20家上榜，華為排名第7最佳、品牌價值650.84億美元。

據統計，亞馬遜（Amazon）品牌價值達2207.91億美元，年增17.5%，穩居全球科技品牌霸主寶座；Google品牌價值攀升至1597.22億美元，年增11.9%，打敗蘋果（Apple）躍居第2。第3至第5依序為蘋果品牌價值1405.24億美元、微軟1170.72億美元、臉書798.04億美元。

而第6名的三星品牌價值777.93億美元，第7名華為品牌價值650.84億美元。第8至第10則為微信、YouTube和騰訊QQ。

百大個科技品牌中，最有價值的三大軟體品牌是谷歌、微軟、甲骨文；最有價值的三大電子品牌是蘋果、三星、華為；最有價值的三大電子商務品牌則是亞馬遜、淘寶、天貓；最有價值的三大媒體和遊戲品牌是臉書、微信、Youtube。

而台積電排名第41位，是台灣唯一上榜的企業，較去年的排名下滑5名。

（中時新聞網 吳美觀）