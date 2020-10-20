5G落後 美直接跳6G聯盟 這些大咖都加入

美國連續對華為、中興出招，成功重創個別陸企，但在5G技術、建設上落後局面卻無法改善，據韓國媒體報導，美國TIA(電信產業協會)已跳過5G，發起6G聯盟，陣容盛大，除3大電信商AT&T、Verizon、T-Mobile，高通(Qualcomm)、微軟(Microsoft)、臉書(Facebook)、InterDigital、韓國商三星、芬蘭商諾基亞(Nokia)都是創始會員。

美國國際開發署副署長葛莉克(Bonnie Glick)昨日提及計劃提供數十億美元貸款，助開發中國家拒用中興、華為5G設備時，也間接承認美國並沒有主要的5G設備商，要與三星、諾基亞、瑞典商愛立信(Ericsson)合作。

Opensignal上周發布5G網速測試報告也指出，受測15國中沙烏地阿拉伯名列榜首，達每秒377.2Mb(約0.125MB)，韓國每秒336.1Mb次之，台灣每秒211.8Mb第4，美國敬陪末座，而且數字是相當可憐的每秒52Mb，比4G每秒28.9Mb只快1.8倍，在4G與5G傳輸速度倍數差距方面只好過荷蘭的1.6倍，甚至5G比WiFi慢也很常見。

3C雜誌PC Magazine報告也指出，美國雖然是最早將5G推向商用市場的國家，但在多數情況下，由於覆蓋有限和技術問題，5G網速甚至可能不如4G。

AT&T執行長麥凱福瑞許(Jeff McElfresh)在蘋果推出首支5G iPhone時評論表示，5G推廣都還需要一段時間。此外也有數據顯示，美國只有36個城市勉強能提供5G中高頻段服務，其餘最多只有5G低頻段。

據報導，涵蓋電信商、硬體商、軟體商、IC設計商的6G聯盟已經確立3大任務，包括建立6G戰略藍圖、制定6G政策及預算、迅速完成標準化和商用化，然後推廣至全球。

在5G之前，各代通信技術都是累積演化，5G除了通信技術本身也已經擴及到人工智慧、物聯網，跳過5G直上6G以及6G本身能否做到無處不在的計算，尚須更多檢驗。

(中時新聞網 王毓健)