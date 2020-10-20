10/20原物料期貨市場掃描

周一原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元走軟 拉抬紐約期金收高

因美元走軟至近一周低點，加上美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)於周日表示，她對財政紓困法案可能在大選前通過抱持樂觀態度，而提振投資者購買黃金意願，因此拉抬期金價格收高。

分析師表示，除美元走軟外，美國大選前的政治不確定性，以及歐洲地區因新冠肺炎而實行社交限制措施，亦提高黃金避險需求，成為支撐金價上行的因素。

周一(10/19)報價，12月黃金漲5.3美元，報每盎司1911.7美元，12月白銀漲0.29美元，報每盎司24.7美元，1月白金跌5.8美元，報每盎司863.5美元，12月鈀金漲15.2美元，報每盎司2357.5美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-需求強勁 激勵LME期鎳漲至11個月高點

因主要金屬消費國中國的需求強勁，且經濟穩定成長，使市場預期提振不銹鋼需求增加，進一步帶動原料期鎳走升，並漲至11個月高點；分析師表示，美元走軟至近一周低點，進而提振市場對美元計價之金屬走勢，亦進一步支撐金屬走勢。

周一(10/19)報價，期鎳上漲32美元，報每公噸15684美元；期錫上漲320美元，報每公噸18640美元；期鋅上漲55美元，報每公噸2491美元；期鋁下跌17美元，報每公噸1853.5美元；期銅上漲39.5美元，報每公噸6779.5美元；期鉛上漲7美元，報每公噸1759美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-利空消息拖累 原油期貨微跌

據俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+，所召開的部長級監督委員會議內容表示，9月原油減產表現不如預期，但未做出新的產量決議，分析師認為，此次OPEC+會議沒有釋出太多意外消息，所以使得市場相對穩定。

然而目前全球新冠肺炎累計確診病例已超過4000萬例，許多歐洲國家正加強封鎖措施，投資人擔心會使原油需求面臨進一步打擊，導致終場油市收跌；其中美國原油跌幅0.1%，倫敦原油跌幅0.7%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.05美元，報每桶40.83美元；11月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.16美元；11月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.16美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.31美元，報每桶42.62美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-買氣暢旺 周一紐約棉花期貨漲近9個月高點

因美元持續走疲，使棉花等商品對其他貨幣持有人相對便宜，加上降雨影響收成減緩的擔憂，提振買盤持續回補，推助期棉漲1.8%，近9個月最高；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨漲1.8%，收盤每磅71.16美分；而3月棉花期貨漲1.8%，報每磅71.83美分。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-運價減少 BDI指數跌逾4.5％

受中國鋼鐵需求疲弱，海岬型船運價減少逾1500美元；此外，由於中國停止進口澳大利亞煤炭，亦導致巴拿馬型指數BPI下跌近2%，整體市場呈偏弱態勢。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌68點，收1409點，跌幅4.6%；海岬型運費指數(BCI)下跌187點，收2219點，跌幅7.8%；其平均日租金為每艘18402美元，減少1550美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌25點，收作1298點，跌幅1.9%，其平均日租金為每艘11681美元，減少225美元；超輕便極限型運費指數(BSI)維持平盤，收作976點。

（商品行情網 王聖為 ）