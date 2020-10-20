英國首相薪水低？傳強生嫌錢少 擬明年辭職

英國媒體披露，保守黨國會議員認為首相強生擬明春辭職。他們說，強生私下抱怨年薪僅約15萬英鎊（約台幣562萬元）難以維持。但他希望再做6個月把脫歐搞定，並等到擺脫疫情。

英國「鏡報」（Mirror）網站報導，前任首相梅伊（Theresa May）去年辭去首相職位後，靠著巡迴演講，入袋超過100萬英鎊（約新台幣3738萬元），據說強生（Boris Johnson）對此眼紅不已。

報導中表示，強生認為自己可以賺進口袋的錢，至少是梅伊的兩倍。

強生在出任首相前不久，光憑兩場演說就在1個月內到手16萬英鎊（約新台幣598萬元）。另外每個月還有固定的專欄稿費2萬3,000英鎊（約新台幣86萬元）。

一名國會議員透露，強生至少有6名子女，有些年紀不夠大仍需要花錢。況且他還要依離婚協議，付前妻惠勒（Marina Wheeler）大筆贍養費。另外，強生還要考慮年僅6個月大么兒威爾弗雷德．勞瑞．尼可拉斯．強生（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson）未來的教育費。若把他送到強生的母校伊頓公學（Eton），每年得花上4萬2,500元英鎊（約新台幣159萬元）。

前首相卡麥隆（David Cameron）卸任後一場演說價碼12萬英鎊；另一位前首相布萊爾（Tony Blair）的演說和顧問收入估計達2,200萬英鎊（約新台幣8億2,150萬元）。

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