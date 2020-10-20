紓困案談判有進展 美股期貨走揚

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）於美東時間周一晚間就新一輪紓困方案通話近一小時，談話結束後裴洛西的發言人指出，兩人的談判出現了進展，推動美股期貨走升。

裴洛西的發言人漢米爾（Drew Hammill）在推特上的聲明中表示，「兩人持續在減少彼此之間的歧異」，裴洛西與穆努欽將於美東時間周二再次通話討論紓困方案的可能性。

裴洛西於18日下了最後通牒，稱雙方必須在周二結束前取得共識，才有望在11月3日美國總統大選前通過紓困方案，裴洛西也表示她對此抱有樂觀態度。

漢米爾補充說到，裴洛西仍然希望在周二結束前能清楚知道是否有望在大選前通過紓困方案。

然而，即便裴洛西和穆努欽能達成共識，參議院的共和黨人仍有可能會阻礙法案通過，由於大部分共和黨議員對於美國經濟前景抱有較樂觀的看法，在新冠紓困方案規模上他們只願意接受有限的金額。

受到紓困方案出現進展的消息鼓舞，美股期貨走升，截至台北時間周二上午9點24分，道瓊期指上揚147點或0.52%，為28,247點，標普500期貨上漲0.56%，那斯達克100期貨漲0.58%。