美股︱紓困案協商大限在即 道指挫逾400點

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）設定本周二（20日）為新一輪財政刺激方案協商的大限。因憧憬紓困方案救市，加上中國經濟數據出現復甦訊號， 周一（19日）華爾街股市開盤走高，但眼看裴洛西給的時限逐步逼近，兩黨仍未取得共識，美國股市周一收市下跌，道瓊工業指數收盤下挫逾400點。

道瓊工業指數及標普500指數均寫下9月23日以來最糟糕的一日，那斯達克指數則是創下10月2日以來最大單日跌幅。

裴洛西於18日指出，若要在11月3日美國總統大選前推出紓困措施，兩黨必須在48小時內達成共識，並稱她對於取得共識抱有樂觀態度，認為能在大選前順利推出紓困措施。

共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）於17日指出，參議院將於本周三（21日）將針對一項規模5,000億美元的小型紓困案進行投票，若通過生效，將資助學校、聯邦失業救濟金及疫苗分配資金，但麥康諾預料此方案將會遭到民主黨反對。