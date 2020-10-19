美大選關鍵戰區佛州 提前投票開跑

距離11月3日美國大選僅剩約2周，根據資料顯示，今年透過郵寄還是親自到投票所提前投票的人數已逼近2,800萬人，相當於上屆大選投票數的2成，創下歷史新高紀錄，而大選一級戰區佛州提前投票也於周一展開。

佛州對於川普能否連任至為關鍵，該州選舉人票有29張，與紐約州並列第三大州，僅次於加州與德州。按照美國總統大選的制度，奪得270張選舉人票就能贏得白宮的寶座。

根據民調顯示，川普在佛州的選情吃緊，路透/易普索於10月7日至14日所做的民調發現，川普在佛州的支持度僅47％，落後拜登的49％，民調抽樣誤差為4個百分點。

隨著大選投票進入倒數，兩黨候選人也加緊造勢拉票，拜登周日在北卡進行造勢，周一將轉赴佛州，鼓勵支持者提前投票。

民調落後的川普周日在內華達州造勢，周一馬不停蹄趕往亞利桑那州，他並向支持者喊話，指跡象顯示提前投票人數暴增主要由民主黨選民所帶動，因此呼籲支持者要出來投票。

另根據佛州大學美國大選計畫的資料，今年透過郵寄與親自到投票所完成提前投票的選民已達2,790萬人，遠遠超過上一屆的大選，創下歷史新高。上屆大選投票人數約1.366億，等於今年已有2成的選民已完成提前投票。

有登記政黨傾向的提前投票總數共1,090萬張，其中民主黨選民居大多數，比率達55％，共和黨支持者則僅24％。

以喬治亞州為例，截至周日下午，親自到投票所完成投票的人數已超過145萬人，較2016年同期的57.8萬人激增152％。

本周提前投票的焦點為佛州，該州67個郡有52個 郡周一就展開提前投票，其餘的郡最晚周六(24日)就會啟動提前投票。

選情專家指出，川普若無法保住佛州，幾乎就等於宣告連任失敗。