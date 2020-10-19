專家：比特幣2025年將達100萬美元

以對比特幣看漲的立場而聞名的前高盛分析師、財經媒體Real Vision創辦人兼執行長帕爾（Raoul Pal）近日預測，到了2025年，比特幣（BTC）價格將達到100萬美元，指「巨大的資金流」將在未來幾年內流入比特幣，而由於比特幣的出色表現，他表示，他將出售黃金投資改換成比特幣。

根據《Cointelegraph》報導，曾經準確預測2008年金融海嘯的帕爾，上周受訪時表示，無論是五年或六年內，比特幣達到100萬美元的目標是可以實現而正確的，根據Coinmarketcap網站，比特幣目前綜合報價為11453美元。而加密指數基金提供商Stack Funds本週的最新報告，在11月美國大選後，BTC / USD的支撐位已經達到15,000美元。

今年五月，比特幣迎來四年一度的「挖礦獎勵減半」。Pal指出，我們將經歷兩次這樣的減半周期，並且我剛從所有機構、與我交談過的所有人那裡了解到，有巨大的的資金正在流入比特幣。只是還沒有管道提供人們入資，但是這些人都在螢幕上關注，並且有很多聰明的人正在採取行動。

Pal強調，由於比特幣的出色表現，他將尋求出售他的黃金投資，並且轉換成比特幣。他說，儘管他暫時還沒有「不喜歡」黃金，並且仍然保留了對這兩種資產的投資，但他未來青睞的重心將是比特幣。

他認為，當你抓住宏觀機遇時，一切都將發生，比特幣開始突破它一直以來的模式，比特幣的表現將大大超越黃金，對此，他有百分之百的把握。在這種情況下，他為什麼還要投資黃金呢？

同時，持此論點的不是只有Pal一個人。正如Cointelegraph指出，包括統計學家Willy Woo在內的分析師都預測，比特幣將從傳統資產關聯中脫穎而出，開拓自己的道路，時間尚不清楚，儘管如此，Woo上個月仍預計它會「很快」發生。

文章來源：COINTELRGRAPH

（中時新聞網 葉明芳）

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