鬼滅之刃電影版上映3天 改寫日本票房紀錄

日本超人氣漫畫「鬼滅之刃」改編的動畫電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」16日在日本上映，3天吸引超過342萬名觀眾，票房突破46億日圓，雙雙打破日本平日與週末的票房紀錄。

日本讀賣新聞報導，「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」16日在403家劇院上映，16日到18日3天票房合計賣破46億日圓（約新台幣12.7億元）。

鬼滅之刃動畫電影在上映首日的16日週五，就有91萬人進場觀影，票房約12.7億日圓，刷新日本平日的電影觀眾人數與票房紀錄。

而在接下來的週末，17日週六吸引127萬名觀眾、票房17億日圓；18日週日，有觀眾124萬人、票房16.5億日圓，也創下日本週末的電影觀眾人數與票房最高紀錄。

產經新聞報導，鬼滅之刃動畫電影週末兩天合計觀眾約250萬人、票房約33億日圓，改寫過去「電影版妖怪手錶：誕生的秘密喵！」創下的週末觀眾148萬人與票房16億日圓最高紀錄。

鬼滅之刃是漫畫家吾峠呼世晴的作品，2016年起在集英社的漫畫週刊「少年JUMP」上連載，去年改編成電視動畫後爆紅，漫畫實體書與電子版合計賣出超過1億本。今年5月漫畫劇情畫下句點，結束長達4年3個月的連載，這是首次改編成動畫電影。