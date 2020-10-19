華為禁令逼斷供晶片 傳高通百億授權金飛了

美國商務部今年5月對華為加緊禁令，任何企業只要是出貨含有美國技術的半導體產品，都要經過美國政府審查，美國政府也在8月解釋，不僅是供貨商，甚至是第三方採購廠商也不能出貨華為，華為的晶片來源管道遭到全面阻斷。雖近期允許英特爾、AMD供貨，但行動裝置處理器晶片是否通關依然沒有下文，華為原本與高通在今年7月達成的長期專利授權協議，似乎也面臨瓶頸。

綜合外媒報導，華為從2019年5月就遭到美國實體清單限制，無法繼續與美器進行業務往來，雖美國政府允許會讓不影響國安問題的產品通過，但實際上獲得出貨許可證的美企少之又少，高通5G基頻數據機晶片也無法出貨給華為。不過，2020年雙方達成長期專利授權協議，讓華為能得到高通的技術來自行生產5G 基頻晶片之外，也可以透過其他IC設計廠商取得高通專利來生產。

目前美方授權英特爾、AMD能繼續出貨華為晶片，但主要使用在筆電產品上，華為即將發表的Mate 系列手機將搭載絕版5G處理器「麒麟9000」，預料由台積電5奈米製程生產，這也將成為全球第二款搭載5奈米製程的智慧型手機。

美方在8月解釋禁令內容後，無法再透過該管道獲得晶片，華為當前的手機部門可說是岌岌可危，並在考量多方壓力下，暫停對高通的專利支付費用約18 億美元 (約515億元新台幣)。外界分析，這個手段很有可能是要給美國政府壓力，藉此爭取高通出貨華為5G手機晶片許可的機會，雖然機會看起來非常渺茫。

不過，華為與高通目前對此消息沒有回應。

(中時新聞網 呂承哲)

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