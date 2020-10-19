網飛、特斯拉身價值不值？ 本周攤牌見分曉

本周起由IBM打頭陣，華爾街股市將逐步進入財報季的最高峰，網飛（Netflix）、特斯拉、英特爾、亞馬遜、微軟等今年股價表現亮眼的科技大廠都將在本周公布業績，而在市場傳出超微（AMD）有意砸300億美元收購賽靈思（Xilinx）後，這家FPGA龍頭廠的營運表現也料將擄獲市場目光。

網飛將於周二下午公布業績。由於防疫隔離措施與疫情期間新的傳統電視節目製作受阻，導致更多人湧向串流媒體服務，今年上半年網飛成為了新冠肺炎疫情最大受益者之一，現在市場關注的焦點將是其第三季是否也能享有如此輕鬆的強勁增長。

繼2020年上半年新增將近2700萬個付費用戶後，綱飛曾警告投資人為成長走下坡做準備。市場預估該公司第三季只新增380萬個付費用戶，創下逾一年來最低增長記錄。

不過，網飛的營運重點不僅於用戶增長，一些分析師對該公司的其他表現仍抱持樂觀看法。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師認為比起其他媒體公司，網飛受到這場大流行病導致製作停擺的影響似乎較小。另有分析師則對網飛近來調漲加拿大會員費表示肯定，因為這凸顯網飛串流平台的緊密黏著度，也可能預告著將調漲美國的價格。

電動車大廠特斯拉將於周三盤後公布第三季業績，新冠肺炎疫情對特斯拉造成衝擊，工廠也被迫停工關閉，但其股價表現完全背道而馳，今年以來已飆升逾400%。部分分析師認為，即使特斯拉無法在2020年達到50萬輛銷售目標，投資人也可能將之歸咎於這場大流行病，並放過特斯拉一馬。

特斯拉在業績發表後的法說會上，投資人關注焦點將是該公司如何維持其產品需求。據分析師表示，特斯拉Model 3與Model Y電動車第三季合併交車量達到12萬4,100輛，但其總產能至少達到15萬輛，該產能利用率不如前幾個季，引發了需求或生產是否緊縮的擔憂。

除了網飛與特斯拉，本周有84檔標普500指數成分股與8檔道瓊指數成分股將發布財報，英特爾的業績緊接將於周四盤後登場。

英特爾第二季表現令人失望，並坦承新一代晶片的開發進程再度延遲，可能將尋求第三方代工生產。市場認為這次英特爾高層將試圖重拾投資人信心，在此前發布了保守的財測後，英特爾上季表現「應可輕鬆超出預期」。英特爾可望持續受惠於不斷回升的PC與汽車需求，但該公司在長期的晶片發展路線圖上能給予多少保證，仍是觀察重點。

賽靈思（Xilinx）周三公布財報，雖然超微並未證實有意將之納入麾下的消息，但市場仍將關注這家FPGA晶片大廠的表現。行動電信公司威訊（Verizon Communications Inc.）與AT＆T將分別於周三、周四公布財報，其業績表現可能釋出一些新iPhone需求的早期訊號。蘋果上周五開放預購iPhone 12與iPhone 12 Pro最新手機。

根據高盛所做的調查，蘋果、微軟、臉書、亞馬遜與谷歌母公司Alphabet等五大科技巨頭占標普500指數的權重比達到28%，占標普500指數成分股整體獲利的25%。這五大科技股今年以來平均漲49.23%，遠遠超出標普500指數的上漲7%。9月21日以來，這五檔科技股平均漲9.6%，亦優於標普500指數的漲6.6%。

這些大型科技股今年來漲幅已高，其處於高檔的本益比亦引發市場疑慮。數據顯示，五大科技股的12個月平均預估本益比（forward PE ratio）為31倍，遠超出標普500指數的22倍。

有分析師認為這些主要科技股仍受惠於防疫帶動的遠端工作需求，但也有分析師警告此時應考慮分散投資，以避免雞蛋放在同一籃的風險。瑞銀建議客戶減持科技巨頭股，轉而加碼對經濟復甦敏感的美國半導體股、新興市場的價值型股票，以及英國股票。法國興業銀行表示，大型科技股將面對監管阻力，因此建議減少相關持股，並轉向亞洲科技股與歐洲股票。

（時報資訊 柯婉琇）