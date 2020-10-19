貝林格超前轟 道奇驚天逆轉勇士進世界大賽

貝林格19日7局下的特大號陽春砲，幫道奇4比3後來居上獲勝，並克服在國聯冠軍系列賽1勝3負的劣勢，最終4勝3敗逆轉淘汰勇士，4年內3度闖進MLB世界大賽。

美國職棒大聯盟MLB國家聯盟冠軍系列賽前4戰打完，亞特蘭大勇士以3比1「聽牌」，但洛杉磯道奇硬是連拿下第5與第6戰，將戰線逼進第7戰。今天這場「殊死戰」，一路苦追的道奇在7下，靠貝林格（Cody Bellinger）一支特大號全壘打，讓整個國聯冠軍賽的戰情完全改觀。

今天勇士、道奇分別由安德森（Ian Anderson）、梅伊（Dustin May）先發，寫下MLB史上首次在攸關晉級的「殊死戰」中，兩隊皆由菜鳥先發的紀錄。安德森這場比賽投3局掉2分，梅伊再度擔任「假先發」，投1局掉1分，兩人都無關勝敗。

勇士這場比賽頭兩名打者都獲保送，第3棒的歐蘇納（Marcell Ozuna）擊出左外野方向的安打，讓球隊先馳得點。

2局上半，勇士首名打者史萬森（Dansby Swanson）在球數1好1壞的情況下，將對方一記88.6英里的滑球轟上第二層看台，這支全壘打一度讓勇士2比0領先。

道奇3局下兩出局後反撲，特納（Justin Turner）獲保送、曼西（Max Muncy）敲出二壘安打後，史密斯（Will Smith）揮出中外野方向兩分打點安打扳平，這也是安德森今年季後賽至今，出賽4場投18.1局以來的首次失分。

勇士4局上前兩名打者獲保送後，萊里（Austin Riley）中外野方向安打讓球隊以3比2要回領先，可惜後續跑壘失誤，未能拉開分差。5局上弗利曼（Freddie Freeman）中外野方向一支差點形成全壘打的深遠飛球遭道奇中外野手貝茲（Mookie Betts）沒收，事後來看這兩局未能製造大局，都對勇士造成重傷害。

6局下道奇首名打者赫南德茲（Enrique Hernandez）將一個97.3英里四縫線速球轟出中外野全壘打牆，再扳平比數。7局下道奇前兩名打者都遭三振，但貝林格將一個94英里的伸卡球轟上右外野第二層看台，讓道奇逆轉戰局以4比3反超。

之後兩隊都未再得分，最終道奇就以1分差氣走勇士。道奇2017年、2018年連兩年闖進世界大賽，今天贏球後，4年內3度打進世界大賽，接下來將與擊敗休士頓太空人晉級的坦帕灣光芒爭奪世界大賽冠軍。

今年MLB受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，延後4個月才開打，賽程也「縮水」為每隊僅打60場（約為原本的1/3）的規模，例行賽在禁止球迷進場的情況下進行，直到國聯冠軍系列賽才開放球迷進場。

能打季後賽的球隊由過往的10隊增加為16隊，美國聯盟、國家聯盟各8隊先打3戰2勝外卡戰，出線的球隊再打5戰3勝聯盟分區系列賽，脫穎而出的球隊進行7戰4勝的聯盟冠軍賽，產出的美聯、國聯冠軍再由7戰4勝世界大賽，決定最終冠軍誰屬。