脫歐談判迎來轉機？英擬修改內部市場法案

媒體今（19）日報導，英國打算修訂已在下議院過關的「內部市場法案」（Internal Market Bill），作為與歐洲聯盟（European Union）簽訂的脫歐協議一環。

這項法案將讓英國政府擁有凌駕「退出協議法案」（Withdrawal Agreement Bill）部分條款的權利。「退出協議法案」是英國和歐盟簽訂的約束性脫歐條約。

內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）明天與歐盟執行委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）召開聯合委員會會議時，將就新法涵蓋的問題進行磋商。

內部市場法案上月已獲英國下議院通過，明天在上議院進行辯論。

媒體引述知情人士報導，議員們本週不可能全盤否決這項草案，但未來幾週勢必會拿掉其中最具爭議的部分。

這項法案尋求在脫歐過渡期結束後，保護英國4個構成國之間的自由貿易。

英國表示，如果與歐盟就雙方未來關係的談判、主要是貿易關係談判成功，就不需要這項法案。

與此同時，戈夫今天表示，如果歐盟改變立場，針對後脫歐貿易協議繼續談判的大門就仍然「半開」。

英國首相強生（Boris Johnson）16日表示，除非歐盟立場有根本上的改變，否則英國應該準備無協議脫歐。

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