兒童數據管理隱憂 歐盟對Instagram啟動調查

鑑於社交媒體巨擘臉書(Facebook)對於旗下Instagram的兒童個人數據處理方式的關切，歐盟設在愛爾蘭的數據保護委員會(DPC)對臉書啟動兩項調查。

歐盟重要的數據監管單位DPC副主席道爾(Graham Doyle)告知路透，以接到許多的投訴，單位並已發現Instagram的兒童個人數據處理有許多令人擔憂之處。

DPC聲明中指出，調查已經在九月底展開。臉書對此在周日並無回應。

英國每日電報(The Telegraph)首先報導該消息，指出Instagram公開了18歲以下用戶的電話號碼和電子信箱。

第一項調查是欲確定臉書是否在法律基礎上進行數據處理，對Instagram是否有採取足夠的保護和限制措施。

道爾表示，第一項調查將查看臉書是否有做到數據控制人的義務，意即Instagram在對兒童提供服務時是否有達到透明度的要求。

Instagram的個人資訊和帳戶設定為第二項調查的重點，即審查該社交媒體是否有遵守監管單位的數據保護要求。

美國許多科技巨擘的歐洲總部設在愛爾蘭，而DPC亦為歐盟相關事務最重要的監管單位。

歐盟在2018年通過通用數據保護條例(General Data Protection)。新的規定賦予監管單位(DPC)能對違反規定的科技大咖，對其營收的4%處以罰款。

（時報資訊 張朝欽）

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