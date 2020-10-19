10/19原物料期貨市場掃描

上周五原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-財政刺激措施停擺 紐約期金收低

儘管歐美地區新冠肺炎確診病例持續攀升，勞動力市場復甦停滯，不過因投資者預期，在大選前美國不太可能實行更多財政刺激計畫，因此期金價格承壓走低。

分析師表示，由於財政刺激計畫仍存在高度不確定性，令金價走勢受制於美元，而上周美元整體走強，使金價周線為近3周首次下跌。

上周五(10/16)報價，12月黃金跌2.5美元，報每盎司1906.4美元，12月白銀漲0.19美元，報每盎司24.41美元，1月白金漲8美元，報每盎司869.3美元，12月鈀金跌24.8美元，報每盎司2342.3美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-需求強勁 激勵LME期鋁觸及17個月高位

因主要金屬消費國中國的需求強勁，吸引投資人買盤進場，進一步激勵期鋁漲1%，並觸及17個月高位，且據上海鋁庫存量顯示，自3月以來鋁庫存已減半，顯示需求熱絡，亦支撐鋁價走勢； 此外，LME銅庫存量不斷增加，引發市場擔憂供給過剩，進一步引發市場賣壓湧現，拖累期銅收黑。

上周五(10/16)報價，期鋁上漲18.5美元，報每公噸1870.5美元；期錫下跌35美元，報每公噸18320美元；期鎳上漲230美元，報每公噸15652美元；期鋅上漲10.5美元，報每公噸2436美元；期銅下跌9美元，報每公噸6740美元；期鉛下跌20.5美元，報每公噸1752美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-需求疑慮 原油期貨微跌

受歐美地區新冠肺炎確診人數增加，導致市場對原油需求的擔憂加劇，數據指出，美國確診人數突破800萬例，專家警告，疫情風險於秋冬季節將比夏季高上許多，因此接下來的高峰期將可能出現更多新病例。

此外，石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+認為，新一波新冠疫情來襲加上利比亞產量的躍升，恐在明年造成原油市場過剩，加上美國9月工業生產意外衰減0.6%，為經歷了連續四個月的正成長後首次滑落，需求前景將比一個月前預期的更為黯淡。其中美國原油跌幅0.2%，倫敦原油跌幅0.5%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.08美元，報每桶40.88美元；11月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.18美元；11月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.17美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.23美元，報每桶42.93美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-美元走跌 紐約棉花漲逾8個月新高

受美元走弱支撐，且主要產區降雨，引發收成延遲擔憂；另外，9月份美國零售額的增長1.9%，消費者信心在10月初亦微升至七個月高位，因對未來經濟好轉的預期升溫吸引投資人買入，帶動期棉進一步走高；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨漲1%，收盤每磅69.92美分；而3月棉花期貨漲0.9%，報每磅70.56美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸14160元人民幣，較前一日增加90元人民幣；庫存方面，截至10月15日，ICE登記庫存25973包，與前一日增加1516。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-運價受挫 BDI指數跌逾5％

隨著全球鋼鐵產品需求下滑，加上中國鐵礦石期貨續跌，連帶影響各類型船舶運價受挫，其中海岬型船運價減少近1800美元，令波羅的海乾散貨BDI指數承壓走跌。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌84點，收1477點，跌幅5.4%；海岬型運費指數(BCI)下跌215點，收2406點，跌幅8.2%；其平均日租金為每艘19952美元，減少1785美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌42點，收作1323點，跌幅3.1%，其平均日租金為每艘11906美元，減少380美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌1點，收作976點，跌幅0.1%。

（商品行情網 王聖為 ）