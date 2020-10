選前拍板紓困 裴洛西要川普48小時內達協議

美國有線電視新聞網(CNN)報導,美眾議院議長裴洛西18日向川普喊話,如果想在大選前達成有關新冠肺炎新一輪的紓困方案協議,財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)必須在48小時內和她達成協議。

裴洛西辦公室聲明指出,48小時意味著川普政府必須在20日結束前,解決所有懸而未決的問題,否則無法在大選前通過紓困案。若沒有達成協議,20日後會繼續進行談判,但在選舉前就無法即時定案。

裴洛西日前才表示,如果無法與白宮達成協議,屆時眾議院的民主黨籍議員會自行解決相關救助需求。儘管與白宮的提案有相當大的落差,但她仍會持續與財長梅努欽磋商,尋找出解決方案。

不過,梅努欽卻悲觀地表示,雙方在11月3日大選前達成協議的機率頗低。此語一出隨即造成美股重挫,讓梅努欽改口仍有機會過關。

民主黨與共和黨針對疫情的紓困方案,分別提出2.2兆美元與1.8兆美元的版本。然而,民主黨版的紓困法案許多優先事項慘遭共和黨否決,而川普版的紓困不僅遭裴洛西斥為明顯存在缺陷,就連眾議院部分共和黨議員也難已買單。

此外,即使紓困法案在眾議院過關;考量到參議院有3名共和黨議員確診染疫,參議會要到19日才能上工,是否能順利於選前通過參議院那關,仍為未定之數。

大選前通過新紓困案? 佩洛西:我很樂觀

美國眾議院議長佩洛西( Nancy Pelosi)周日表示,與川普政府在廣泛的新冠紓困方案上仍存在分歧,但她對法案可能會在大選前通過抱持樂觀看法。

佩洛西表示,她希望在11月3日總統大選之前通過法案,但她坦言這表示協議必須在48小時內達成。佩洛西在接受美國廣播公司(ABC)節目採訪時表示:「我很樂觀,因為我們在這所有議題上都已來來回回努力過。」

佩洛西上周六與穆努欽進行一個多小時的談話,並在會議後宣布48小時內達成協議的最後期限。儘管佩洛西釋出樂觀信號,但她與其談判夥伴—財政部長穆努欽(Steven Mnuchin),要達成協議似乎希望不大。穆努欽目前正在中東地區,要到周二才會返回美國。

川普在內華達州表示:「我認為佩洛西或許正在跟上,我們會知道。」川普並表示,他想要的數字比佩洛西想要的更大,但那並不代表所有共和黨人都同意他的看法,「但我認為他們終會同意的。」

上周白宮提出了規模達1.8兆美元的新一輪新冠紓困方案,但遭到佩洛西以援助不足予以回絕,並堅持其提出的2.2兆美元方案。參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則宣布,參議院將在周三就一項針對特定需求的5000億美元提案進行表決。

