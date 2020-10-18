談判卡關 英國政府：仍盼與歐盟達成協議

英國政府18日表示，雖然與歐洲聯盟（EU）的談判卡關，英國仍希望與歐盟達成脫歐（Brexit）後的貿易協議。

法新社報導，英國曾設定上週的歐盟峰會為談判最後期限。首相強生（Boris Johnson）也說，在英國當了約50年歐盟成員國後，現在他已準備好退場，替無協議脫歐預作準備。

不過，負責處理脫歐事宜的英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）18表示，他仍希望會有協議。戈夫接受電視台訪問時說，如果歐盟改變立場，協商之門依然「微微開著」。

英歐雙方對公平競爭的規定、這些規定該如何進行監督，以及多少歐盟漁船能駛入英國海上漁場，看法依舊分歧。

英國希望重申對自身海域的主權、歐盟對協議無法律監督權，並堅持想要一份類似歐盟與加拿大簽署的貿易協議。

但歐盟說，英國情況跟加拿大完全不同。

戈夫今天告訴天空新聞網（Sky News）：「我想要一份協議，我亟思達成協議，但這需要雙方妥協才能達成。而現在歐盟並未這麼做。」

戈夫還說，歐盟似乎沒認真渴望達成協議。

根據歐盟執行委員會（European Commission），歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）及英國首席談判代表佛羅斯特（David Frost）預計明天討論談判架構。

戈夫說：「現在情況取決於他（巴尼耶）了。」