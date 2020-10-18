支持與反對川普群眾 舊金山示威爆衝突

一群美國總統川普的支持者為抗議推特言論審查，18日在舊金山街頭示威抗議，卻與反法西斯團體Antifa和「黑人的命也是命」運動人士爆發肢體衝突，造成3名警察在內共6人受傷。

右翼團體「拯救美國團隊」（Team Save America）不滿社群媒體推特本週禁止轉發「紐約郵報」（New York Post）關於川普競選對手拜登（Joe Biden）的兒子韓特（Hunter）的電郵報導，還封鎖川普競選團隊帳號，號召18日中午在舊金山的聯合國廣場（United Nations Plaza）附近集合，遊行到推特總部抗議。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，一小群挺川普的遊行人士剛聚集不久，就出現人數明顯更多的數百人前來反抗議，有些人高舉「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）標語，另有些人蒙面著黑衣，並揮舞激進左派團體Antifa的旗幟。

現場警方試圖組成人牆區隔兩群人，但雙方很快打成一團。根據網路上流傳畫面，活動主辦人安德森（Philip Anderson）遭一名男子推擠，他站上舞台後還遭反抗議人士投擲寶特瓶和玻璃瓶。

安德森隨後在社群媒體發布自己嘴巴流血缺牙的照片，寫道：「Antifa無端攻擊我。」這場遊行於是在還沒啟程下，就宣告取消。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山警方表示，這場衝突共有6人受傷，包含3名警員。截至今天傍晚，無人遭到逮捕。