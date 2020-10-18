民主黨完全執政 美債殖利率恐攀升

美國民調顯示，不僅民主黨總統候選人拜登在下月大選勝出的機率高，參眾兩院也可能被民主黨全面掌控，如此一黨完全執政的局面，很容易讓聯邦財政赤字擴大，美債殖利率將呈攀升趨勢。

對債券投資人來說，關鍵未必在拜登還是川普勝選，而在於政府是否由一黨完全掌控，屆時要減稅或擴大財政支出易如反掌，聯邦預算赤字恐因此愈滾愈大。

赤字惡化會推升公債殖利率的原因有二：一是政府大舉發債籌錢，導致在外流通債券的供給增加；二是政府擴大支出可望提振經濟並使通膨升溫，削弱債券吸引力。

16日收盤，美國10年期公債殖利率報0.746％，高於9月29日總統辯論會前的0.644％。同時間30年期公債殖利率，則由1.404％跌至1.375％。

路博邁（Neuberger Berman）投資級固定收益共同主管巴達斯（Thanos Bardas）表示，對投資人而言，「這場大選將牽動財政政策」。他還提到，一旦民主黨橫掃大選完全執政，10年期美債殖利率會衝上1.3％。

英國市場分析機構Continuum Economics預測，倘若民主黨大勝，在財政刺激推波助瀾下，10年期美債殖利率明年底前攀上1.8％。

然而投資人不該將任何劇本視為理所當然。拿2016年大選來說，少有人預測到川普會勝出，市場反應也出乎預料。

從這回大選的民調看來，共和黨即便丟掉白宮寶座，還是有希望保住參議院控制權，但可以預見未來的立法僵局。

巴達斯指出，他的團隊對美債殖利率走勢的預測持保留態度，部分因為萬一美國大選結果遭到質疑懸而未定，投資人避險意識高漲料搶買債券。

2016年川普與共和黨成功入主白宮並掌握國會後，10年期美債殖利率由1.9％迅速爬升至2.6％。主要是投資人預期，共和黨掌控的國會料透過鬆綁管制、減稅、擴大基建支出來拉抬經濟成長率。