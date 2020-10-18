川普高球場擴建破壞沙丘卻獲放行 環團氣炸

川普曾開玩笑說，如果他下月大選輸給拜登，可能會離開美國。川普家族事業在全球插旗，萬一真得出國，不怕沒地方。不過，川普也許不會想去英國的蘇格蘭，因為位於亞伯丁郡的川普國際高爾夫球場，新建球場工程卻得到當局放行，惹毛了環保人士，指控球場嚴重破壞當地立法保護的獨特沙丘體系。

2012年，蘇格蘭川普國際高爾夫球場的第一期工程，在亞伯丁郡北部的門尼動工，但工程遭指控嚴重摧毀鄰近佛沃蘭沙丘（Foveran Links），它堪稱英國保護最好的沙丘系統之一，歷史已有4千年，對研究海岸線的自然特徵至關重大，也被英國官方列為「具特殊科學價值地點」。

之後，川普高球場又要在門尼展開第二期工程，要求再蓋一座球場。環團為此呼籲亞伯丁郡政府，扣押川普集團的第二座球場規劃許可。去年9月，地方議員無視於環團警告，建議政府可放行興建球場。

環保人士轉向施壓亞伯丁郡政府施壓，希望推翻裁決。不過周五當局宣布，已經決定讓工程進行，也批准了川普集團蓋新球場的規劃許可。亞伯丁郡表示，新球場將對當地貢獻顯著的社交與經濟利益。

但政府的樂觀預期，環團無法苟同。他們認為，這決定意味，佛沃蘭沙丘的「具特殊科學價值地點」地位，未來幾個月內恐怕將被移除。對川普集團開綠燈，將進一步肆意破壞、摧毀蘇格蘭的天然遺產。