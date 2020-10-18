擊敗日本 2050年成為世界第三大經濟體是它

知名醫學期刊《刺胳針》最近發表的一項研究顯示，2050年左右，印度可能會在世界最大經濟體排名中從第五位攀升至第三位。

這個今年稍早所做的研究預測，印度在2030年左右將擁有全球最多的勞動齡人口，而且勞動人口會繼續成長，到了2050年左右達到峰值。儘管之後可能會走下坡，但到21世紀末，印度的勞動齡人口仍會高居世界榜首。

印度在2017年成為世界第七大經濟體，目前升至第五，超越法國與英國。人口結構的變化將讓印度在2030年成為第四大經濟體，僅次於美國、中國大陸和日本。到了2050年，印度將超越日本，占據第三的位置，並將維持這個排名直到2100年。

而世界上最大的兩個經濟體美國和大陸之間的長期競爭也將面臨一些有趣的變化。研究報告稱，預計大陸將在2035年超過美國。然而，由於中國人口可能下降，導致經濟成長受到壓抑，因此兩國可能在2098年再次換位。

印度有一個雄心勃勃的目標，要在2025年成為一個5兆美元的經濟體。雖然這個目標的前提是它的GDP規模幾乎得翻倍。原本認為印度可能可以挑戰成功，但新冠疫情爆發讓這個可能性成了零。該國經濟在第一季急劇萎縮，收縮幅度達到創紀錄的23.9％。雖然封城措施解除後可緩解一些壓力，但預計印度本年度的GDP仍將至少下降10％。

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