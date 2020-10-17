豬也會感染新冠病毒！ 美研究：會傳染給人

美國北卡羅來納大學（University of North Carolina）14日發布最新研究結果，研究團隊發現，1種稱為「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」（swine acute diarrhea syndrome coronavirus，又稱Sads-CoV）的新冠病毒，不僅會導致小豬死亡，也具有跨物種傳染人類的潛力。

發佈於美國《國家科學院學報告》（Proceedings of the National Academy of Sciences）的研究指出，「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」源於蝙蝠，首次發現是在2016年的中國。這種病毒會導致豬隻腹瀉和嘔吐，5天大的小豬一旦受到感染，高達9成都會死亡。

這種病毒與造成全球大流行的新冠肺炎病毒（Sars-CoV-2），屬於同一家族。

2019年，14名北卡大學教堂山分校（UNC-Chapel Hill）的流行病學家、免疫學家和微生物學家組成團隊，對Sads-CoV進行研究，以瞭解這種病毒是否可能跨物種傳染給人類。

該校流行病學教授格雷姆（Rachel Graham）表示，研究人員透過實驗發現，這種病毒能夠適應環境，寄宿在人類的肝、膽及呼吸道內，因此證明，這種新冠病毒也會感染人類細胞。

（中時 施施）

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