世衛指「瑞德西韋」無效！？ 美藥廠氣噗噗

新冠疫情肆虐，全球致力研發藥物及疫苗。世界衛生組織（WHO）15日在「MedRxiv」網站發布研究結果指，獲美國核准用於治療新冠肺炎、總統川普自己也吃過的特效藥「瑞德西韋」，可能對病人沒有實際效用。

據WHO發布的報告，實驗對象是全球30個國家逾1.1萬名病人，他們分別接受瑞德西韋、奎寧，洛匹那韋（lopinavir/ritonavir）及雞尾酒混合療法，其中2850人接受瑞德西韋治療，還有部分實驗對象沒有服用任何藥物。研究發現，與不服用藥物的病人相比，沒有任何１種藥物可減低死亡率、減少使用呼吸器及減少住院時間。

WHO的報告與美國國立衛生研究院（NIH）資助的實驗研究結果互相矛盾，後者指瑞德西韋有助加速患者出院。內布拉斯加大學醫學中心首席研究員卡里（Andre Kalil）批評，即使WHO研究樣本數量大，但缺乏數據監測等基礎知識。研發瑞德西韋的美國吉利德藥廠（Gilead）質疑WHO的報告，指該研究缺乏決定性結果。

（中時 施施）

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