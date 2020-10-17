美股崩前先逃難！專家自曝狂押這2國科技股

距離美國總統大選剩下半個月時間，「新興市場教父」墨比爾斯周五（16日）警告，若美國總統大選出現爭議，可能拖累美股重挫。他持續看好亞洲市場，近期積極布局台灣和南韓股市，買進製造半導體和積體電路等科技公司的股票。

CNBC報導，墨比爾斯表示，如果11月3日美國大選結果出現爭端，真正結局可能在數周或數月後才揭曉，這段期間將引發市場動盪，若發生這種事，對投資人來說是個大麻煩。市場不會喜歡這種局面，到時候股市將出現大幅崩跌，這是非常嚴重的問題。

美國總統川普先前多次抨擊，郵寄投票有作票的嫌疑，不願承諾和平接受選舉結果。外界擔憂，一旦候選人質疑大選結果，可能導致政權移轉混亂。

墨比爾斯也提到，股市跌幅有多重，取決於爭議延燒多久。他解釋，如果大選爭端提交至最高法院裁定，將使決定勝選者的過程更具不確定性，這引來市場「厭惡」。

為了避開此類風險，墨比爾斯建議，應該投資較不受經濟衰退影響的企業，如資產負債表強勁，且能維持或增加對產品及服務的需求的公司。

此外，墨比爾斯表示，他已大舉投資台灣和南韓市場，尤其是半導體和積體電路需求成長的科技公司，同時看好蘋概股，他透露正在研究 iPhone 或 iPad 的關鍵零件供應商。

（中時新聞網 吳美觀）

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