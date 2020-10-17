悲情牌？川普：若選輸 我恐要離開美國

美國總統大選至今僅剩下18天，然而根據美國國家廣播公司與華爾街日報的民調顯示，總統川普民調仍以11個百分點落後民主黨候選人拜登。面對大選倒數計時選情仍不樂觀，川普除了猛打拜登兒子的「郵電門」之外，也向鐵粉們打起悲情牌，稱「如果我輸了，我恐怕就要離開美國了」。

據美媒《國會山莊》報導，美國國家廣播公司與華爾街日報於9日至12日對1000名選民進行民調，其中拜登以53%支持度勝過川普的42%；前一周進行的民調中，拜登也享有兩位數的領先，以53%領先川普的39%。

面對選情陷苦戰，川普16日在喬治亞州的造勢會場上除了繼續緊打拜登兒子韓特的「郵件門」之外，也加碼悲情牌，向支持群眾們喊話「要對抗史上最糟糕的總統候選人讓我備感壓力，你能想像我會輸嗎？之後我的人生將走向哪？如果我對上史上最糟的總統候選人還輸掉，我絕對會感覺很爛，『或許我會離開這個國家？我不知道』」。

不過，這也並非川普首次向選民喊出「選輸他恐離開美國」。就在9月在北卡羅納州一場造勢場上，川普向粉絲們喊話「如果我輸給他，我不知道下一步要怎麼辦，我可能永遠也無法與你們說話」，不過川普悲情牌也讓當時拜登陣營借題發揮，將此片段做成短片，稱「我是拜登，我支持他這句話」。

另外，川普在2016年競選共和黨總統候選人時，也稱「如果我輸了話，我不敢決定你們還看得到我了」。

文章來源：Trump on if Biden wins: ‘Maybe I’ll have to leave the country’

文章來源：Biden’s lead slips to 11 points in national poll

（中時新聞網 馮英志）

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