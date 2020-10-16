世衛稱瑞德西韋無效用 吉立亞反駁

世界衛生組織（WHO）一項大型研究指出，吉立亞醫藥（Gilead Sciences）的新冠肺炎藥品瑞德西韋（Remdesivir）不能增加住院病患存活機率，吉立亞反駁WHO的數據不一致和研究成果仍不成熟，而且其他研究已證明瑞德西韋的效用。

WHO周四發表其對逾30個國家合計1萬1,266名成年病患，進行名為「團結」（Solidarity）臨床試驗報告，指瑞德西韋對因感染新冠肺炎而住院28日（直至出院或死亡）的病患沒有或只產生很小的醫療效果。

吉立亞反駁WHO數據採樣不一致，其報告沒有顯示各臨床試驗地點環境，和服用瑞德西韋的病患情況等到底有多大差異，這樣難以判定試驗結果的準確性。

吉立亞還批評WHO的結論，仍缺乏其他科學家詳細檢驗而屬於不成熟的研究。

吉立亞強調其他以瑞德西韋所做的臨床試驗，包括對1,062名病患進行使用瑞德西韋與服用安慰劑的結果做比對，顯示能縮短病患的康復時間。

抗病毒藥物瑞德西韋是川普確診後接受治療時使用的藥物之一。之前有多項研究指此藥能縮短康復時間，但歐盟正研究此藥可能對腎臟造成傷害。

白宮公衛顧問佛奇（Anthony Fauci）4月預測瑞德西韋會成為「醫護標準」。美國食品藥物管理局（FDA）5月1日授權可緊急使用瑞德西韋治療病情危急的新冠肺炎病患。

瑞德西韋原先是研發出來對抗伊波拉病毒的藥品，跟其他像抗瘧疾藥品氫氧奎寧（Hydroxychloroquine）、含洛匹那韋（Lopinavir）和利托那韋（Ritonavir）成份的抗愛滋病藥等，後來被嘗試用來治療新冠肺炎。

因此WHO臨床試驗也針對這些藥品對新冠肺炎的治療效果做研究，結果也認為它們對住院病患的存活率和縮短康復時間等方面沒有多大幫助。