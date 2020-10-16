賭場大亨艾德森挺川普 豪捐7,500萬美元

美國總統川普競選團隊在選前最後關頭獲得賭場大亨艾德森（Sheldon Adelson）夫婦大手筆捐款7,500萬美元，但依舊敵不過拜登陣營的超強吸金能力。

川普競選團隊向聯邦選舉委員會提交的報告指出，今年8月才成立的「保存美國（Preserve America）」超級政治行動委員會（Super PAC）吸引許多大咖金主捐款，其中最大台柱無疑是艾德森夫婦。兩人在8、9月間分批捐款，合計金額高達7,500萬美元。

截至9月底為止，該委員會募得的資金平均每10美元就有9美元來自艾德森夫婦。其他金主還包括捐款5百萬美元的家得寶（Home Depot）創辦人馬可斯（Bernard Marcus）、捐款2百萬美元的阿肯色州銀行家史蒂文斯（Warren Stephens），及捐款1百萬美元的威斯康辛州富豪韓德瑞克斯（Diane Hendricks）。

依法規定，超級政治行動委員會可接受金額無上限的個人捐款。保存美國委員會自8月成立至今總計募得8,380萬美元，其中多達97％來自上述幾位金主。

川普陣營的另一個超級政治行動委員會「美國第一行動」自去年以來總計募得8,290萬美元，但與拜登陣營的吸金能力相比還是略遜一籌。

川普競選團隊、共和黨全國委員會及其聯合募款委員會在9月一共募得2.5億美元，雖高於8月的2.1億美元，但明顯低於拜登陣營在9月創下的3.8億美元募款紀錄。拜登陣營先前在8月的募款總額也高達3.7億美元。

拜登競選團隊經理狄倫（Jen O’Malley Dillon）表示，截至9月底為止拜登陣營手中仍有4.3億美元資金可運用。相較之下，川普陣營只剩2.5億美元。

隨著大選進入倒數時刻，拜登陣營近日攻占電視廣告。獨立機構「負責政治中心」統計，過去兩周內拜登支持者的電視廣告支出超過1億美元，川普支持者的電視廣告支出約6,100萬美元。