IMF：國際齊心開發疫苗 加快經濟復甦

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周四表示，國際社會若能在疫苗研發與分配上強力合作將可加快經濟復甦，預估2025年前可讓全球所得增加9兆美元。

喬治艾娃指出，「在新冠疫苗的研發與分配方面，國際社會強力合作是當前最迫切的工作。」

她強調，不論是開發中還是富裕國家，全球疫苗必須平均分配，俾以刺激旅遊、投資、貿易與其他商業活動的信心。

喬治艾娃表示，「如果我們在每個環節能有快速的進展，我們便可加快經濟復甦，2025年前全球所得可以增加近9兆美元，如此一來也有助於縮減窮國與富國之間的所得差距。」

IMF國際貨幣與金融委員會發表聲明指出，公正與平價的新冠肺炎治療與疫苗，將是全球經濟避免留下創傷的一大關鍵。

喬治艾娃並呼籲，美國與中國大陸應該維持強勁的經濟振興措施，這對於提振全球復甦也有關鍵的助益。

她還指出，美國國會與白宮「毫無疑問」一定會就新的支出振興方案達成共識，唯一不確定的只是何時。美國今年稍早推出的3兆美元振興方案「已起了很大作用，對於接下來要以何種方式延續振興力道，我們也是拭目以待。」

此外，世界銀行首席經濟學家雷恩哈特（Carmen Reinhart）在接受外媒訪問時則警告，新冠肺炎疫情已經演變成一場重大的經濟危機，接下來可能再釀成金融危機。

雷恩哈特表示，「新冠肺炎疫情一開始雖未引爆金融危機，但已經釀成重大的經濟危機，所帶來的金融衝擊也非常嚴重。」

當被循及各國央行為壓低利率一窩蜂購買公債最後其實是一場零和競賽時，雷恩哈特認為，「這就是一場戰爭，打戰時各國政府本來就會盡可能籌措戰爭的經費，現在就是形勢所逼。」