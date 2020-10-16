BBC大膽預測 川普五大勝選原因

美國總統大選越來越近，民主黨總統候選人拜登近期被對手川普總統爆出「電郵門」，讓選情充滿變數。對於美國近期民調多數顯示，拜登支持度領先川普，英媒則分析，大選進入倒數後，也不能排除「10月驚奇」變數，川普仍有5種可能會勝選。

據美媒《CNBC》報導，就在《紐約郵報》從川普親信、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）取得韓特（Hunter Biden）的筆電硬碟資料報導指出，韓特過去曾將向烏克蘭天然氣公司 Burisma引薦曾任副總統的父親，並藉此獲得商業利益。雖然拜登早已否認相關指控，臉書與推特等社群媒體也認為其來源可疑，故封鎖或降低相關新聞觸及率，但在歐美網路上仍引發熱議。

英媒《BBC》16日報導，拜登的民調，在全國層面和關鍵搖擺州，穩定地領先共和黨川普，而4年前，落選的民主黨候選人、前國務卿希拉蕊，也曾被預測有較大的勝率，現在的預測，對民主黨來說有股沉痛的熟悉感。

BBC也指出川普仍有機會勝選的5個原因：

第一，就是川普和拜登近日正就類似2016年希拉蕊的「電郵門案」的「前紐約市長韓特烏克蘭天然氣案」進行激烈攻防，報導稱，美國部分保守派人士認為，該事件若後續發展擴大，可能足撼動選舉形勢，但該說法欠缺根據。BBC更指出，也可能會有另一個完全難以預測、更震撼的選舉發展會隨時引爆。

第二，「民調出錯」，報導指出2016年兩黨候選人的選前民調，和選後結果出現落差，其原因是因為民調機構錯估了白人、非大學學歷的選民人數，事後發現，這些人大多支持川普。此外，選民填錯表格，或投票當日選舉戰欠缺人手導致排隊冗長，也可能令美國選民卻步。

第三，總統辯論，將在22日(周四舉行)，若川普能成功展現冷靜和總統風度，而相對拜登若又出現口誤(口誤有多次紀錄)，那大選局勢仍有可能發生變化。

第四，在6個關鍵搖擺州，若能順利拿下賓夕法尼亞州、佛羅里達州等，鼓勵白人、非大學學歷選民投票，則川普可能可以藉關鍵的270張選舉人票，繼續留在白宮。

第五，拜登在最後關鍵時刻，曝光度將可能大增，而以拜登「守規矩」的競選風格，有可能因為「說錯話」而使其票倉選民不滿，因為選民結構有著錯綜複雜的利害關係，而拜登團隊也可能因民調領先而出現差池，但BBC也指出，他們不會是第一支面對這種情況的政治團隊。

（中時新聞網 李俊毅）

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