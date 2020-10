今(10/16)日國際財經新聞重點摘要:

1.推特當機1.5小時 內部系統疏失

推特在美東時間15日(周四)下午突然當機大約一個半小時,該網站隨後表示應是更動內部系統的疏失造成,目前沒有證據顯示駭客或安全性漏洞的情況。

推特該公司表示正在調查應用程式介面(API)的異常。該社交平台的行動App當時也無法正常運作。

推特美東時間晚間七時部分恢復,當時已當機超過一小時。該公司發布推文,表示此事件是內部系統更改疏失造成,預計幾個小時內可完全復原。

根據服務中斷追蹤網站Downdetector.com顯示,逾5.5萬用戶通報推特當機問題。

(工商時報 陳怡均)

2.供過於求 石化大廠暫緩美國乙烯擴展計畫

在新冠病毒肆虐期間,使石化業者暫緩美國乙烯廠房擴產計畫,這歸因於原本成長迅速的塑膠需求受到疫情打擊,加上廠商近年大幅增產,導致市場供過於求。

根據研究機構S&P Global Platts資料,過去五年墨西哥灣區乙烯產量增長41%,但同期廠商利潤也減少逾四分之三。

陶氏(Dow Chemical)與雪佛龍的Chevron Phillips Chemical等石化廠商過去十年合計砸下數百億美元,投入墨西哥灣區的石化工廠設備,趁著美國頁岩油開採熱潮帶來的原料優勢,看好將乙烯和其他塑膠製造成份將有利可圖,因此積極擴增乙烯等產品。

然而,隨著石化廠商大舉擴產導致供給過剩,加上油價重挫,使利潤也跟大幅萎縮。

美國化學理事會(ACC)數據指出,石化廠商自2010年以來斥資960億美元完成與美頁岩油產業相關的逾200項計畫,另仍在建設或規劃階段的計畫規模達990億美元。

眼看疫情重創獲利表現,石化廠商決定重新評估未來規劃。

石油巨擘Saudi Aramco、化學大廠LyondellBasell Industries以及雪佛龍與Phillips 66合資的Chevron Phillips已延後三項灣區石化投資案,合計投資規模170億美元。

(工商時報 陳怡均)

3.加州查扣中國進口手套 疑來自新疆強迫勞動工廠

美國海關與邊境保護局今天表示,加州港口查扣的一批女用手套,可以追溯至中國新疆一間工廠,這家工廠涉嫌利用在殘酷的少數族裔鎮壓中被逮捕民眾從事強迫勞動。

美聯社報導,美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)表示,查獲的1900雙手套將扣押在洛杉磯港(Port of Los Angeles)和長堤港(Port of Long Beach),除非尋求進口這批貨物的美國公司Overland能證明這些手套並非出自強迫勞動。

尋求進口這批手套的零售商Overland表示,已向海關提出證明,表示這批貨物並非出自強迫勞動,應該予以放行。Overland總部位於愛阿華州費菲爾(Fairfield)。

海關表示,這批手套是由新疆伊犁卓萬服飾製造有限公司製作。中國政府已在新疆囚禁逾百萬名維吾爾人和其他多為穆斯林的少數族裔,作為民族同化運動一環。

川普政府9月判定伊犁卓萬服飾公司是數家涉嫌強迫勞動的公司之一,其強迫勞動行為猶如現代奴役行為。川普政府還表示會禁止這家公司的商品進口美國。

(中央社)

4.空汙 醫學期刊:印度第一大死亡風險因素

隨著冬季到來,印度首都新德里空氣汙染再度惡化,並引發中央與地方互相批評。醫學期刊刺胳針(The Lancet)的最新研究論文指出,空氣汙染是印度第一大死亡風險因素。

由微軟創辦人比爾.蓋茲(Bill Gates)設立「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」 (Bill and Melinda Gates Foundation)贊助的「全球疾病負擔研究」(The Global Burden of Disease Study),今天在知名醫學期刊刺胳針上發表研究論文。

研究指出,印度2019年前五大死亡風險因素,分別是空氣汙染、高血壓、使用菸草、不良飲食習慣和高血糖。

其中,空氣汙染估計2019年在印度造成167萬人死亡,高血壓造成147萬人死亡,使用菸草造成123萬人死亡,不良飲食習慣導致118萬人死亡,高血糖導致112萬人死亡。

印度快報(Indian Express)引述這份報告指出,過去30年間,2019冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)與全球慢性疾病及相關風險因素(如肥胖、高血糖、室外空氣汙染)持續上升,發生交互作用,製造了「完美風暴」,加劇武漢肺炎患者死亡。

此外,報告說,印度2019年主要非傳染性死亡原因是缺血性心臟病(ischemic heart disease,又稱為冠狀動脈疾病),造成152萬人死亡;其次是慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary disease),造成89萬8000人死亡。

上述兩種疾病,都有可能是長期暴露在空氣汙染下所引發。

印度2019年主要非傳染性死亡原因還包括中風(69萬9000人死亡)、糖尿病(27萬3000人死亡)和肝硬化與其他慢性肝病(27萬人死亡)。

報告說,2019年造成印度整體健康減損的主要風險因素首先是嬰兒與孕婦營養不良,其次是空氣汙染。

印度每年10月天氣漸冷及進入農民播種耕作季節後,空氣汙染都會惡化。尤其是新德里和國家首都區,年年陷入嚴重的霧霾和空氣汙染,今年也不例外。

印度中央政府和新德里市政府雖提前開會討論,甚至宣布多項措施,但最近新德里的空汙仍處於「不健康」水準,中央和地方相互指責。

這份報告還指出,從1990年以來,印度人的預期壽命平均增加超過10年,從1990年的59.6歲增加到2019年70.8歲;但2019年沒有患病的健康預期壽命只有60.5歲,沒有預期壽命增加得這樣多,這意味著印度民眾在世患病和殘疾的時間更長。

報告又說,雖然自1990年以來印度在健康方面取得長足進步,但兒童與孕婦營養不良仍是印度疾病和死亡的最大風險因素;在印度北部幾個省,如比哈省(Bihar)和北方省(UP),總疾病負擔比重占超過20%。

(中央社)

5.印度9月出口年增近6% 疫情以來首見正成長

在耶誕節即將來臨的旺季需求刺激下,據印度商工部昨晚公布的數據,印度9月出口年增5.99%,是從2月以來印度出口首次成長,使得9月貿易逆差明顯縮減。

根據印度商工部公布的最新貿易統計報告,印度9月的出口額達到275.8億美元,比去年同期的260.2億美元成長5.99%;若以盧比計算,9月出口比去年同期成長9.19%。在30個主要出口產品項目中,有22個項目出現正成長,是印度本財政年度首次出現。

在印度9月的出口項目中,與去年同期相較成長幅度最大的依序是穀類(成長337.22%)、鐵礦(109.65%)和稻米(93.86%)。

更重要的是,排除石油、寶石和珠寶而反映印度經濟競爭力的核心商品,在9月出口成長11.94%,這顯示外部對印度核心產品的需求正在復甦中。

這是印度自2月以來,首次出現出口正成長。在莫迪政府廢鈔、商品與服務稅(GST)等一連串政策失誤下,印度經濟在2019冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)爆發前已陷入低谷,緊接著印度政府為控制疫情從3月25日執行全面封鎖後,更重創經濟,導致每月出口持續維持負成長。

報告說,印度4月到9月的出口額比去年同期負成長16.66%,進口額也比去年同期負成長35.43%

此外,印度9月的進口額達到303.1億美元,比去年同期萎縮19.6%;若以盧比計算,則萎縮17.18%。

印度快報(Indian Express)今天引述分析師指出,印度9月核心出口出現反彈,顯示因關鍵的耶誕節旺季即將到來,在主要西方市場(美國和英國)的訂單增加,讓外部需求有可能回升。

(中央社)

6.川普老實說 醫生指他染新冠後肺變得不太一樣

國總統川普周四晚在國家廣播公司(NBC)直播的市民大會時透露,當他入院醫治新冠肺炎時,醫生說,他的肺看起來「有點不一樣」。

不過,據《富比士》(Forbes)雜誌網15日報導,川普強調,如今他已經沒有任何症狀了。而他也表示,在馬里蘭州里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)的那3天裡,醫生注意到,他的肺變得有點不一樣,可能被感染了。

此外,川普說,當他10月2日被送進醫院時有點發燒,覺得自己「不是很強壯」。而當時白宮醫師康利(Sean Conley)說,川普的肺部掃描結果和預期的一樣,但並未進一步說明細節。儘管川普曾接受補充氧氣治療,也承認肺部掃描顯示有「充血」,但聲稱呼吸毫無問題。

而據一般所知,病患感染新冠肺炎後,肺部尤其會受到影響。在某些狀況下,甚至會在肺部留下永久的疤痕。

由於川普新冠肺炎確診,又拒絕和民主黨對手拜登舉行線上辯論,以致第二場辯論取消。結果川普和拜登周四晚分別在佛州邁阿密,還有賓州費城舉行了市民大會。

邁阿密市民大會主持人賈絲莉(Savannah Guthrie)不斷追問川普,在9月29日他和民主黨對手拜登舉行首次辯論那天,有沒有接受新冠肺炎檢測。而川普回答,由於他很常接受檢測,因此沒辦法回答那問題。後來他說,「可能有」,不過又說,辯論前後都有接受檢測。但在賈絲莉逼問下,他又說,辯論當天不知道有沒有受檢。然而,就在辯論後兩天,他宣布新冠確診。

文章來源:Trump: Doctors Told Him His ‘Lungs Are A Little Bit Different’ Due To Covid

(中時新聞網 楊幼蘭)