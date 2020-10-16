不只烏克蘭 拜登兒與陸企掛勾內幕遭爆

首先踢爆民主黨候選人拜登兒子韓特．拜登介紹父親給烏克蘭天然氣公司的美媒《紐約郵報》繼續緊咬拜登版「通郵門」，於15日的獨家報導中指出韓特的合作對象不只涉及烏克蘭企業，並且疑似與曾進世界500強企業的陸企「華信能源」往來密切，韓特甚至稱對於與華信交往，「我與家人都很感興趣」。

報導指出，《紐約郵報》（New York Post）取得韓特（Hunter Biden）硬碟中的電子郵件中，其中一封寄出時間為2017年5月13日、標題為「期望」的電子郵件顯示關6人的薪資報酬待遇方案，但業務名稱不明，並提到韓特與華信能源（CEFC）的最後協議，將決定他可能任主席或副主席。

報導稱，在該封郵件中，韓特的薪資被標註「850」，並提到韓特所希望的辦公室，之後會再說明；另外，信件也包括一份「臨時協議」，提到新公司的80%資產將平均歸於韓特與其他3名收件人。而該封信的作者，J2cR國際諮詢公司的吉利爾（James Gilliar）表示，也在信中註明，「如果在細節上有不滿意之處，我很樂於向臧（Zang）提出」。《紐約郵報》認為，信中的「臧」應該就是指華信能源的前執行董事臧建軍。

報導指出，另外一封寄出時間為2017年8月2日的信件中顯示，韓特曾與華信前董事長、陸石油大亨葉建明討論似乎是合資企業的交易案，其中一半的所有權將由韓特與拜登家族持有，估計韓特將因此每年增進上千萬億美元收入。不過據《紐約時報》與英國廣播公司先前報導指出，葉建明在2018年3月就因涉嫌經濟犯罪而遭到調查，同年遭拘捕，而華信能源也於今年4月宣布破產。

報導稱，拜登在這封寄給「金輝地產」財務長董功文的信中提到，「在我與主席於邁阿密見面後，主席改變了協議，讓彼此持有所有權對半」，「諮詢費只是我們收入的一部分，但主席這份提案真正用意是，他對我與我的家族更感興趣」。

《紐約郵報》指出，由於韓特的筆電曾在2019年送往一家獨立蘋果電腦維修店內維修後並未取回，店主將其硬碟轉交聯邦調查局，並複製一份給川普的親信、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani），而他決定在大選前將內容轉交《紐約郵報》，隨後才將韓特信件曝光，成了最新的拜登版「郵件門」。

雖然相關報導遭推特與臉書封鎖或降低曝光，但新聞仍在川普支持者圈內狂傳，川普本人也緊咬此議題不放，15日接受《福斯新聞》專訪時稱韓特與陸企交易是背叛美國，並強調「如果拜登贏，中國將擁有美國」。

文章來源：Emails reveal how Hunter Biden tried to cash in big on behalf of family with Chinese firm

文章來源：Trump: If Biden wins, ‘China will own the United States’

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