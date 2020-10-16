美歐貿易戰 傳美方提出和解方案

路透社報導，數位消息人士透露，美國已經提出一項和解方案，以化解與歐盟長期以來的飛機補貼爭端，並取消對葡萄酒、威士忌與其他歐洲產品實施的關稅，只要空中巴士公司（Airbus）向歐洲政府返還數十億美元援助。

消息人士表示，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在世界貿易組織（WTO）周二發布裁決的前幾日提出該提議。世貿組織的裁定，授權布魯塞爾當局可以針對美國飛機製造商波音所獲得的補貼，對美國商品徵收反制關稅。

萊特海澤的提議不太可能獲得歐盟支持。歐盟似乎準備在10月26日的會議上，要求世貿組織批准歐盟對40億美國商品加徵關稅。美國因空巴補貼爭議對75億美元歐洲商品加徵關稅，已經開始打擊歐洲產業。

美國總統川普對此表示，如果歐盟繼續推進關稅，華府將「更用力反擊」，他們不會想這麼做。

歐盟執員會證實已經收到美方提案，「這是我們第一次收到美國就我們提案中某些實質問題的回應，現在我們已經提供我們的反應，我們準備繼續進行相關協商」。

美國的提議可能導致空巴損失高達100億美元，在飛機製造商正在尋求資金以度過新冠危機之際，這對歐盟而言應是難以接受的事。一名歐洲消息人士表示，美國的提議根本是「侮辱」，可能加速關稅戰。美國消息人士則表示，萊特海澤對於要空巴返還補貼此事「非常認真」。另有歐洲消息來源表示，如果以其人之道還治其人之身，波音也將必須退還數十億美元補貼。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇）

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