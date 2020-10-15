美股︱多重利空夾擊 股市黯淡無光

由於美國紓困方案協商觸礁、總統大選逼近、歐洲新冠肺炎疫情捲土重來等多項利空干擾，加上美國上周初領失業救濟金人數意外增加至一個多月以來最高水平，美國股市周四（15日）再度收黑，道瓊工業指數盤中一度跌逾300點，收盤跌幅收窄至19.8點。

美國勞工部公布最新統計數據顯示，美國上周首次申領失業救濟金人數較前值增加5.3萬人至89.8萬人，遠超出原先預期的83萬人，為八月中以來的新高，也創下七月以來最大單周增幅，顯示因疫情反覆加上美國紓困方案卡關，美國勞動力市場仍陷於困境之中。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）向CNBC指出，儘管新冠紓困方案難以在總統大選前取得共識，他和川普仍會繼續努力，對於他和眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的協商，穆努欽表示，雙方已有取得進展，但他也坦言，政治成為雙方談判之中的阻礙，「民主黨始終期望達成一個全有或全無的協議」。