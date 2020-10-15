疫情帶旺寵物商機 愛德士、碩騰股價飆漲

今年疫情意外造福不少產業，寵物產業就是其中之一。隨著居家辦公成為常態，飼主有更多時間關心毛孩，讓寵物服務及藥品需求增加，激勵相關企業股價大漲，諸如愛德士（Idexx Laboratories）及碩騰（Zoetis）今年以來股價漲幅都達雙位數百分比。

專門提供寵物健檢及各項檢測服務的生技公司愛德士股價自年初以來暴漲61％，同一期間寵物藥品開發商碩騰股價漲幅也達到25％，超越標普500指數的8.7％漲幅。

美銀證券分析師萊斯金（Michael Ryskin）表示：「寵物或『同伴動物』產業已經連續幾年維持強勁成長，起初外界擔心疫情衝擊產業需求，所幸今年再度締造佳績。」

今年初疫情爆發後各國實施社交距離限制，使居家辦公成為普遍現象。許多人在缺乏人際社交的情況下感到寂寞，於是選擇飼養寵物來陪伴，推動寵物飼養率增加。家中原本就有寵物的飼主也因居家辦公而多出許多時間陪伴毛孩，使寵物保健用品及醫療服務需求增加。

愛德士即將在10月29日發表第三季財報，碩騰也將在11月5日發表財報，屆時股價可望進一步上漲。雖然歐美經濟至今復甦緩慢，但萊斯金依舊看好第四季寵物支出不受波及，只是提醒投資人留意高價股的投資風險。

傑富瑞分析師史坦伯格（David Steinberg）表示，碩騰本益比約40倍，愛德士本益比更高達62倍，相較之下標普500指數平均本益比約在26倍。

但他認為這類公司市值飆高並不完全是炒作。以碩騰為例，旗下犬類驅蟲藥品牌「寵愛食剋」近期推出的新藥Simparica Trio，一上市便締造銷售佳績，未來需求也可望成長。此外，該公司預定明年推出的貓類止痛藥也將成為另一棵搖錢樹。