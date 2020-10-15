大股東 看好特斯拉身價衝2兆美元

身為特斯拉大股東的億萬富豪投資者巴倫（Ron Baron）表示，他看好這家電動車大廠將成為市值2兆美元的企業。巴倫對於特斯拉執行長穆斯克旗下另一事業太空探索科技公司（SpaceX）也寄予厚望，認為SpaceX有機會發展至與特斯拉一樣的龐大規模。

特斯拉今年股價已狂飆逾四倍，目前市值4,162億美元。巴倫長期對這家電動車大廠極具信心，他在14日接受CNBC訪問時指出，相信未來幾年特斯拉的銷量將以年成長50％的速度不斷增加，「我們對此感到非常興奮」。

巴倫的投資事業巴倫資本公司（Baron Capital）目前管理資產399億美元，截至9月30日止持有特斯拉逾730萬股，根據巴倫資本的資料，該公司購買特斯拉股票的平均成本為每股43.07美元，意味目前已達到約10倍報酬。

巴倫說：「這件事我已經講很久，就是我預料特斯拉身價將邁向1兆或2兆美元。由近期的發展來看，我相信2兆美元是正確的數字，也就是現在市值的五倍。」此人今年稍早曾預料，特斯拉2030年營收可能達1兆美元。

至於特斯拉股價急遽波動，巴倫則形容，「這高高低低就像溜溜球一樣」。

目前市值站上1兆美元的企業有亞馬遜、微軟、谷歌母公司Alphabet，蘋果目前市值高達2.1兆美元。

巴倫對於SpaceX前景也信心滿滿。巴倫資本公司在2017年首度買進這家火箭製造商的股票，之後就不斷增加持股部位。

巴倫資產基金近期揭露，SpaceX最近一輪21億美元的籌資，巴倫資本即買進價值2,600萬美元的SpaceX股票，使後者估值提高至440億美元。他說：「我認為SpaceX有機會壯大至特斯拉的規模。」