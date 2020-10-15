多重利空打擊 美股開盤大跌300點

全球疫情惡化，尤其是歐洲情況嚴重，加上美國經濟刺激方案難產、近期多個疫苗試驗遭叫停、總統大選逼近、媒體揭發拜登可能涉嫌其兒子在烏克蘭的腐敗案等不確定性因素。加上美國上周初領失業金近90萬人，高於預期前值，寫下一個多月新高。道瓊指數周四一開盤大跌300點，標普、那指均下跌1%以上。

截至台北時間15日晚間9點35分左右，道瓊指數下跌309.10點或1.08%、暫報28,204.90點；那斯達克指數下跌158.76點或1.33%、暫報11,609.97點；標普500指數下跌38.49點或1.10%、暫報3,450.18點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果下跌2.19%；Alphabet（GOOGLE）平盤；微軟下跌1.77%；Facebook下跌1.80%；亞馬遜下跌2.19%。

隨著北半球正式進入秋季，新冠肺炎疫情向全球發起第二波攻勢。近來，地處北半球的歐洲各國再次面臨嚴峻的疫情防控壓力。歐洲每日新增病例達到約10萬人，已經超越美國，後者每日平均新增病例逾51,000人。

法國病例數迅速上升，總統馬克宏宣布，自周六起巴黎與其他主要城市實施四周宵禁，法國6,700萬人口中，幾近三分之一的人將受到影響。

英國首相強森則在當地時間12日在議會宣布，推出三級疫情警報製度，根據疫情的嚴重程度，將英國各個地區劃分為中度風險、高度風險和極高風險三個等級，下令關閉極高風險區利物浦市的酒吧和酒館。

美國勞工部統計局周四（15日）公布最新失業數據，截至10 月10日當周，美國初次申請失業金人數接近90萬人，高於預期和前值，並寫近一個多月新高。

勞工部數據顯示，經季節性調整後，美國上週初領失業金為 89.8萬人，為8月中以來最高，預期82.5萬人，前值自84萬人上調至84.5萬人；上周初領失業金4週移動均值為86.6萬人，修訂後前值為85.8萬人。

對於處於僵局的刺激計劃談判，美國財政部長長梅努欽承認要在大選前達成協議很困難。

花旗美股交易策略主管亞歷山大·奧爾特曼（Alexander Altmann）表示，至少在過去40年中，每次總統大選都可能引發市場的輪動。他說，新政府的政策變化對市場輪動的影響將最大。如果民主黨人拜登獲勝，且其所在政黨控制了參議院，市場將出現大規模的輪動。

（中時新聞網 葉明芳）