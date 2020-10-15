谷歌若出售Chrome 外媒列5大接手候選

科技巨頭谷歌(Google)恐成美國反壟斷首個動刀對象，若被迫出售全球市占率達64至66%瀏覽器Chrome，誰會是潛在買家？財經雜誌《富比士》(Forbes)列出5大候選，分別是三星、微軟、甲骨文、惠普，以及Adobe。

三星有資本也有動機。在華為受制裁後，三星可望長期穩居全球智慧型手機龍頭，他們雖在自家手機內建瀏覽器Samsung Internet Browser，但相較於手機約２成市佔率，該瀏覽器在行動裝置瀏覽器市佔率僅勉強過4%。不過要美國政府允許Chrome賣給外國公司似乎不太實際，總統川普(Donald Trump)制裁陸企手法和說打就打的方式，可能也會讓三星卻步。

微軟(Microsoft)在今年出為自家最新瀏覽器Edge換成與Chrome相同引擎Chroium，因此收購Chrome可無縫接軌，重新取得桌面電腦瀏覽器主導地位。問題是微軟前一代瀏覽器IE也曾因壟斷市場被歐美政府攻擊，美國政府應該不會允許本世紀前期微軟獨霸天下的狀況重演，據統計，2002年IE在瀏覽器市佔率曾接近97%，壟斷情況遠比Chrome嚴重。

甲骨文(Oracle)是名單上最大意外，一家企業軟體公司應該沒有收購瀏覽器的需求，但從其與TikTok合作可以看出甲骨文已經有心跨足其他領域。甲骨文許多應用程式都是瀏覽器基底，若能控制瀏覽器開發，對企業客戶也會很有吸引力。

惠普(HP)僅次於聯想之後，是全球第2大個人電腦銷售商，有實力參與競逐，他們也有過許多大膽的收購紀錄。買下Chrome除了可以讓他們銷售的電腦擁有內建瀏覽器，最重要的是也可能拿下谷歌的招牌筆電Chromebook。

Adobe是面向個人用戶的軟體商，他們在雲端計算領域和訂閱模式都頗多著墨，擁有自家瀏覽器在商業上也有戰略意義，而且目前看來他們的財力也允許投入這場收購。

（中時新聞網 王毓健）

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