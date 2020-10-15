紓困方案僵局難解 佩洛西、穆努欽周四續談

今（10/15）日國際財經新聞重點摘要：

１. 僵局難解 佩洛西、穆努欽周四續談

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周三再度通話，但仍然未就新冠紓困方案達成協議。穆努欽坦言，很難在大選前達成協議並付諸執行。雙方計畫周四再次協商，在11月大選前，為達成協議盡最後努力。

佩洛西發言人漢米爾（Drew Hammill）周三在推特上發文表示，議長與財長已透過電話協商，並就上周末提出的數項援助提案進行了「富有成果」的討論。他並表示，其中最主要的一個分歧點，仍是白宮缺乏對全國新冠狀病毒檢測計畫之必要性的理解。

佩洛西與穆努欽預計周四再次通話。穆努欽周三表示，他與佩洛西「在許多議題上進行全面討論」。他並表示：「我們在某些議題上持續取得進展，但在某些議題上仍然相距甚遠」。

穆努欽上周末呼籲國會讓企業可以從1300億美元的未動用基金中，獲得第二筆「薪資保護計劃」貸款。他表示，「全要、否則全不要」的立法毫無道理。即使他呼籲提供即時、具針對性的援助，但也坦承在大選前達成協議有困難。

（時報資訊 柯婉琇）

２.傳生產遇阻 AirPods Studio恐無法在12月前出貨

知名蘋果爆料者Jon Prosser周三在推特上發文表示，蘋果傳聞中的耳罩式耳機「AirPods Studio」生產延後，將無法在12月之前出貨，而傳聞已久的追蹤器「AirTags」則可能在11月發布。

蘋果爆料者Prosser周三發布這兩項產品的最新推文。此前盛傳，除了iPhone 12系列手機之外，蘋果的追蹤標籤「AirTags」與耳罩式耳機「AirPods Studio」也將在10月13日的發表會上亮相。

Prosser在周三發布的更新推文中表示：AirPods Studio生產遇到重大阻礙，一些主要功能現在被砍了。看起來在我們擁有最終成品之前，他們仍需解決一些問題。最佳情況下，他們可能無法在12月前出貨。

隨後他再度發文表示，這意味著（如果一切順利，且沒有更多問題出現）蘋果仍然可能在11月發表，於12月出貨，但這是在最佳的情況下。他表示，B515（AirPods Studio）仍有可能延至2021年3月才會發布。

此前Prosser表示，AirPods Studio將推出兩種版本，一為強調透氣與方便攜帶的運動基本款，預計售價為350美元，另外一款為採用高級皮革的商務款，預計售價為599美元。

另一方面，AirTags據稱已經完成並已準備發布。Prosser表示，蘋果計畫與iOS 14.3一起發布，這個最新版的作業系統將納入能支援藍牙與超寬頻（Ultra Wideband）追蹤標籤技術的軟體功能。 Prosser並表示iOS 14.3將於11月發布，這表示這個軟體正在進行內部測試。

（時報資訊 柯婉琇）

3.蓋茲批評美國防疫不力

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）批評美國政府對新冠肺炎疫情的回應失當，在篩檢和宣導防疫措施方面做的比其他國家差得多。

蓋茲接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，美國對疫情的回應在很多方面做得都不太好。蓋茲在受訪時雖未提及美國總統川普，但他表示，有別於美國，許多國家防疫做的相當好，他們利用手邊的行為工具，有效阻止疫情擴散。

蓋茲指出：「防疫只是技術問題，無關政治。多數國家政府聽取科學家的建議，而非攻擊專家。」

（工商時報 顏嘉南）

4.臉書利用AI改善再生能源電力儲存

臉書宣布與卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）合作，利用人工智慧（AI）尋找新的電催化觸媒（Electrocatalysts），有助再生能源電力儲存。

電催化觸媒能將多的太陽能和風能轉化為其他較易儲存的燃料，例如氫或乙醇，但現有的電催化觸媒稀少且昂貴，尋找新的電催化觸媒並不容易。

研究員一年間可測試數萬種潛在電催化觸媒，但臉書與卡內基梅隆大學認為，在人工智慧的協助下，可讓測試數量提升至數百萬甚至數十億。臉書與卡內基梅隆大學14日公布部分AI軟體模型，也希望其他科學家共同參與。

（工商時報 顏嘉南）

5. 歐盟擬收窄亞馬遜調查範圍 加速反壟斷審查

歐盟反壟斷機構可能收窄對亞馬遜的調查範圍、以加速對該零售公司的訴訟腳步。

據知情人士對路透透露，歐盟考慮分拆亞馬遜的案件，以平息亞馬遜競爭者的抱怨，認為反壟斷執法者總是耗費太多時間，無法彌補他們的市場損失。

歐盟監管機管此前對谷歌的調查也有採取類似策略，先優先處理了谷歌在購物服務上比價調查，然後再處理其他業務。

歐盟對亞馬遜的調查始於去年七月，主要調查亞馬遜的雙重角色，即同時作為商家的市集經營者，以及販賣與商家相同商品的競爭者。

歐盟也同時調查亞馬遜在「推薦商品」選擇上的數據，該推薦商品將出現在產品頁面右方，顯示「馬上購買」或「加入購物籃」。

知情人士透露，歐盟可能將兩個問題分拆處理，將更有利於案件進展。但目前尚未就是否分拆或選擇哪個案件達成最後決定。

消息來源指出，歐盟是以反托拉斯規則，或是在阻止公司濫用市場權力的法規下來進行審查，歐盟內部仍有爭辯。

（時報資訊 張朝欽）